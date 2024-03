Közleményt adott ki a MÁV Melegh Bálint halálával kapcsolatban

Ismét egy fiatal életébe került Budaörsön, hogy vasútüzemi területen illegálisan felmászott egy mozdony tetejére, ahol a 25 ezer voltos felsővezeték közelében halálos áramütést szenvedett. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium egyik népszerű tanulója, a 18 éves Melegh Bálint vesztette életét a tragikus balesetben.

A MÁV újból és újból kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos!

Évente többen szenvednek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen illegálisan felmásznak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára, és sajnos időnként az izgalmas elfoglaltságnak tűnő szelfikészítés a vonat tetején halállal járhat. A szörnyű balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek

- olvasható a MÁV közleményében.

Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni! Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatók a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám, és a „25 kV” feszültségi érték egyértelmű feltüntetése.

A MÁV a 2024. évi vasútbiztonsági kampánya keretében motorvonatok és személykocsik monitorain, a budapesti pályaudvarok vágányvégi kijelzőin, valamint fővárosi és vidéki állomások infóoszlopain jelenleg is felhívja a figyelmet arra, hogy a vasút veszélyes üzem, a vonatok tetejére, ütközőire vagy más elemeire felmászni életveszélyes és tilos.

A területi vasútbiztonsági szervezeteink is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzés fontosságára, szakértőink rendszeresen keresnek fel általános iskolákat, és 7-8. osztályos tanulóknak előadásokat tartanak a vasút veszélyeiről

- írja a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Hozzátették, a vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz használhatnak.