"Az orvosok nem aggódtak, de én láttam a kisbabámon, hogy valami nagy baj van"

Számos esetben bebizonyosodott már: az anyai megérzés, az anyai ösztön hihetetlenül erős, és sokszor pontosabb, mint bármilyen orvosi vizsgálat. Az a kismama is jól tudja ezt, akit az orvosok minduntalan nyugtatgattak, hogy nincs semmi baj a gyermekével, ne aggódjon – mígnem fény nem derült a szörnyű igazságra. A 36 éves, brit Jessica Corner nemrég adott életet kisfiának, Olivernek. Az asszonynál a terhesség ideje alatt mindent rendben találták. Azonban miután a 36. héten sürgősségi császármetszést hajtottak végre a nőn, Jessicát ismeretlen félelem fogta el attól, hogy esetleg valami baj lehet a csecsemőjével. Amikor végre a kezébe foghatta, akkor be is igazolódott a sejtése, valami nem volt rendben a fiával. Oliver feje ugyanis nem kerek volt, inkább egy rögbilabdára hasonlított. A szülészorvosa, illetve az egészségügyi dolgozók azonban megnyugtatták, hogy ez előfordul a csecsemőknél, masszírozza meg néha a kis fejét, és idővel jobb lesz. Az idő előrehaladtával azonban egyre rosszabb lett, és már fájdalmak is gyötörték a gyermeket, aki lassan haladt a fejlődésben.

Oliver ma már jól van, de ha az orvosok hallgatnak az édesanyjára, sokkal hamarabb lehetett volna rajta segíteni, megkímélve a gyermeket a kínoktól Fotó: The Sun videó

Végül Jessica egy másik orvos véleményét is kikérte, aki igazolta a nő félelmeit. Kiderült: a kis Olivernél fejlődési rendellenesség alakult ki. A koponya ugyanis több csontlemezből áll, amik a születésnél nincsenek szorosan összekapcsolva, hanem lassan olvadnak össze. Viszont ha túl korán, már a születés előtt elkezdenek összeolvadni, az a koponya alakváltozását eredményezi. Ha ezt az első pár hónapban kezelik, akkor a gyermek prognózisa jó lehet, még ha előfordulhat némi késés a beszédében. Az anyuka a The Sunnak mesélt az elmúlt hónapok bizonytalanságáról:

Próbáltam csodálni őt, amikor békésen aludt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy a feje olyan volt, mint egy rögbilabda. A megérzéseim azt súgták, hogy valami nincs rendben, és nagyon zavart a feje formája. Szülőként ezt gyötrelmes volt átélni, mert mindenki azt akarja, hogy a kisbabája jól legyen

– kezdte beszámolóját az édesanya, majd így folytatta:

– Az állapota a hónapok alatt rohamosan romlott, órákon át sírt, nem tudott segítség nélkül kúszni, vagy felülni, és már nem bírtam tovább. Miután elvittem egy új orvoshoz, kiderült a baj forrása – árulta el Jessica a lapnak. Ezután 2023 júliusában egy nagy műtét következett, amely során eltávolították Oliver koponyájának egy részét, és átformálták, mielőtt túl késő lenne. Az anya szerint ha korábban nem küldik el a saját orvosai, akkor egy aprócska beavatkozás segítségével javíthattak volna a helyzeten. Olivernek ehelyett egy megterhelő, 6 órás műtéten kellett átesnie, amelynek az eredménye ráadásul még bizonytalan is volt.

Fájdalmas volt a műtét, és utána duzzadt volt a gyermekem egész feje, rengeteg fájdalma volt, de tudtam, hogy ez a legjobb neki. Hosszú volt a felépülése és fájdalommal teli, de most már jelentősen javult a beszéde és az állapota is. Köszönöm minden orvosnak, aki végül segített a fiamon

– zárta sorait a nő, aki a gyermeke példájával fel akarja rá hívni a figyelmet, hogy mindig két orvos véleményét kérjék ki, ha bekapcsol az anyai ösztön, de elhajtják az embert.