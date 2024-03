Könnyek fojtogatták az 5 éves Kinga édesanyját: "keressük a lehetőségeket, hogyan lehetne megműteni"

Egy szülő számára nincs is annál borzalmasabb, mint amikor beteg a gyermeke. Egy megfázás, láz mindenkit megvisel, azonban az 5 éves Kinga sajnos nem úszta meg ennyivel az influenzát. Február végén ismét sztrókot kapott. Ez már a negyedik a kislánynál, és most a teljes bal oldala lebénult.

Fotó: Flajsz Peter / 24 Óra

Ahogy arról a Kemma beszámolt, a baji család öt hónappal ezelőtt tudta meg, hogy Kinga súlyos beteg. A család élete fenekestől felfordult.

– Szeptemberben Kinga megfázott, ami nem akart elmúlni.

Egyszer pedig azt vettük észre, hogy bár jobbkezes, a balt használja evéshez és rajzoláshoz is, a jobbat pedig csak lógatja, és a jobb lábát is nehezen használja.

Először a tatabányai kórházba kerültünk, ahol a doktornő ragaszkodott ahhoz, hogy CT-felvétel készüljön Kinga fejéről. A felvételeken egyértelműen látszott, hogy az egyik agyi verőér beszűkült – mesélt a kezdetekről Jani, az édesapa.

Kingát mentő vitte fel Budapestre, ahol MR vizsgálat is készült. Hatalmas szerencséjükre egy olyan orvoshoz kerültek, aki azonnal felismerte a tüneteket: a kislánynak Moyamoya-szindrómája van. A betegség lényege az, hogy az agyi verőér beszűkül, ami sztrókot okoz.

A kislány decemberben ismét beteg lett, ekkor elvesztette a beszédkészségét. A korábban cserfes, fecsegő kislányt nem lehetett megérteni. Mintha újra babanyelven kommunikált volna.

– Januárban jött a harmadik sztrók. Kingának ezúttal a bal oldala bénult le. Elment a mosdóba, majd mikor felállt, egyszerűen összecsuklott. Azonnal rohantunk vele a fővárosba, ahol az orvos közölte: nem várhatunk tovább a műtéttel. A probléma ugyanis az, hogy minden alkalommal kicsit szűkebb marad a verőér, ami így akár el is záródhat véglegesen.

Ráadásul minden egyes sztróknál fennáll a veszélye annak, hogy maradandó károsodást okoz.

Már most is vannak olyan területek a homloklebenyében, amik véglegesen elhaltak. Ezt érezzük a hangulatváltozásain is. A személyisége is sokat változott pár hónap alatt. A bal lábát pedig még mindig nem tudja rendesen használni - sorolta a tüneteket az édesapa.

Úgy volt, hogy a kislányt hamarosan megműtik, egy igen komoly koponyaműtét várt volna rá Szegeden. Egy műér segítségével a nyaki ütőerét szeretnék összekötni az agyával. Ehhez a homloknál fel kell nyitni a koponyáját. Így, ha szükséges, már az új ér is el tudja majd látni vérrel az agyát. Ehhez idegsebészekből álló csapatot kellett összeállítani. A műtétre azonban várni kell, mert február végén Kinga ismét sztrókot kapott.

− Úgy három napja lebetegedett, influenzás lett, antibiotikumot is kapott rá. Hiába szeretném otthon tartani, muszáj néha levegőre mennünk. Próbálunk olyan időpontban sétálni, vagy a játszótérre menni, amikor nincsenek mások. De a kis szervezetét is megviselték az elmúlt hónapok, így biztos az immunrendszere is gyengébb már − mondta akkor Gabi, aki nagyon félt, hogy a betegség újabb stroke-ot hoz. Sajnos nem alaptalanul.

− Pénteken délután úgy ébredt, hogy fáj a szeme és nem tudta mozgatni a bal kezét. Majd egy idő múlva már az egész bal oldala nem mozgott.

Azonnal hívtam a mentőket, akik hamar ki is értek, azonban Budapest helyett először Tatabányára vittek minket, hiába mondtam, hogy nem ott kezelik − folytatta az édesanya, aki tehetetlenségében már kiabált a mentősökkel és az orvosokkal, hogy azonnal küldjék őket tovább. Végül Kingát megvizsgálták, majd egy óra várakozás után jött értük az újabb mentő és robogtak a Heim Pál Gyermekkórház felé.

A kislány még ezen a héten is a kórházban volt, hétvégére sem engedték haza a Kemma szerint.

− EEG-vizsgálaton voltunk Kingával, ahol elektródákat tettek a fejére és azt nézték meg, hogy volt-e görcsrohama. Szemészeten is voltunk, mert megint fájlalta a szemét. Egy újabb MR is vár majd rá, hogy kiderüljön, van-e maradandó sérülés az agyában − árulta el Gabi, aki most is nehezen tudott sírás nélkül beszélni.

− Most keressük a különböző lehetőségeket, hogyan lehetne Kingát megműteni. A koponyaműtét egy nagyon súlyos beavatkozás, jobban örülnénk, ha valami kevésbé veszélyesebb módszerre is lenne lehetőség. Ha minden jól megy, talán a nyolc hetet sem kell megvárnunk a műtétig − mondta reménykedve Kinga édesanyja.