„Az egyetlen küldetése az volt, hogy a családját boldoggá tegye” – kisfia altatása közben elszundított az édesapa is, de már soha többé nem ébredt fel

Megrázó hírek érkeztek Londonból. Egy család élete ugyanis egyik pillanatról a másikra széthullott, amikor a családfő tragikusan fiatalon megmagyarázhatatlan módon elhunyt. Az édesanya Sophie Hugill egyedül aludt el a hitvesi ágyukban, miután napközben a korábbi dajkája temetésén vett részt. A férje Mark pedig a közös gyermeküket Harveyt altatta, és közben ő maga is elaludt mellette a gyerekszobában. Harvey autizmussal, ADHD-val, és beszédproblémákkal küzdött, így az édesapa nagy figyelmet fordított rá, hogy minden rendben legyek a fia körül. Reggelre azonban már csak ketten ébredtek fel, miután a 37 éves Mark az éjszaka folyamán álmában elhunyt.

Nehéz helyzetbe került a család Mark halála után /Fotó: GoFoundMe

A tragédiáról a DailyStar számolt be. A rejtélyes halálesetet megelőzően nem volt semmi jele annak, hogy Mark életveszélyben lenne. A férfi 2-es típusú cukorbetegséggel küzdött, de ezen kívül nem élt káros szenvedélyt, és nem is volt eltitkolt betegsége. A haláleset február közepén történt, jelenleg is folynak az orvosi vizsgálatok, hogy megállapítsák a halál okát.

A család azonban nehéz helyzetbe került a tragédia miatt, így a barátaik egy GoFoundMe-oldalt indítottak, hogy pénzt gyűjtsenek a magára maradt rokonoknak.

Mark hihetetlen apa volt, annak ellenére, hogy a fiának voltak nehézségei, és ez kihívás elé állította őt. Minden szabad percében vagy dolgozott, vagy a családjával volt. Az egyetlen küldetése az volt, hogy őket boldoggá tegye

- írta Sophie egyik barátja az adománygyűjtő oldalon a férfiről.