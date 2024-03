Szikrázó hétvégi napsütés után jön a feketeleves: fagyhat a héten

Hétfőn, március 18-án északkeleten közepesen, máshol erősen felhős lesz ég. Eleinte csak elszórtan, délutántól délnyugaton már többfelé alakul ki eső, zápor. 15 fok körüli maximumok várhatóak.

Hajnalban a hidegebb helyeken akár mínusz 6-7 fok is lehet /Fotó: Illusztráció/pexels

Kedden, március 19-én az ország délnyugati felén borongós idő valószínű szórványos esőkkel, majd északkeleten egyre több napsütés várható. Az északkeleti szél megélénkül. 12 fok köré csökken a hőmérséklet.

Szerdán és csütörtökön, március 20-án és 21-én többórás napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. Hidegek lesznek a reggelek, gyenge fagy többfelé lehet, sőt a fagyzugos tájakon -7, -6 fok is lehet. Délutánonként 11-14 fok ígérkezik – számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak, stb.) is felerősödhetnek – tette hozzá a meteorológiai lap.