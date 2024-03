Továbbra sem akar megjelenni az igazi tavasz, fejfájós, csapadékos napok következnek

Vasárnap eleinte még borongós lesz az idő, és itt kisebb eső is előfordul. Később országszerte naposra fordul az idő, majd a Dunántúlon megnövekszik a gomolyfelhőzet. Délelőtt még erős lesz az ÉNy-i szél, a hőmérséklet pedig 14 fok körül fog alakulni.

Kis időre kisüt a nap, majd újra a felhőké a főszerep /Fotó: Unsplash.com

Hétfőn délelőtt változóan, majd erősen felhős lesz az ég. Estig csak elszórtan lehet zápor, majd estétől nyugaton eső kezdődik. 10-15 fok várható. Emellett gyenge marad a légmozgás.

Kedden kezdetben borongós idő várható, majd észak felől csökken a felhőzet. Délelőtt még több helyen eshet az eső. Marad a 10-15 fokos maximum.

Szerdán változóan felhős időre van kilátás, végre azonban csapadék nélkül. Reggel gyenge fagy előfordulhat, délután is hűvös lesz 10-12 fokos csúcsokkal - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Fáj a fejed? Ez miatt lehet

A meteorológiai weboldal beszámolt arról is, hogy jelenleg gyenge hidegfronti hatás terheli a szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.