Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Háború van és rosszlét ahelyett, hogy béke és jólét lenne

A baj a brüsszeli bürokratákkal van

- mondta Orbán Viktor, aki továbbra is azt tervezi, hogy elfoglalja Brüsszelt a következő választások során. Ezen a választáson nem az lesz a fő kérdés, hogy ki baloldali és ki jobboldali, hanem az, hogy ki békepárti és ki háborúpárti. A cél, hogy minél több békepárti politikus jusson be az EP-be. Menetelünk be a háborúba, és csak a választás tudja megakadályozni, hogy súlyosbodjon a helyzet.

El lehet jutni egy lokális konfliktusból a világháborúig

- emlékeztetett Orbán Viktor. A magyar baloldalt Brüsszelből és Amerikából pénzelik, és mivel az, aki eteti őket, háborúpárti, ezért a baloldal is az. A baloldal kiszolgálója a háborúpárti erőknek. Hatalmas tehát a tétje a soron következő EP-választásoknak. Ha most nem jobboldali kormány lenne hazánkban, akkor nyakig elmerülnénk mi is a háborús politikában.

A Fidesznek célja van Budapesttel

Ami pénz nekünk jár Brüsszelben, azt meg kell kapjuk. A magyar parlamenti képviselők baloldali csoportja amellett kampányolnak Brüsszelben, hogy az EP elvegye azokat a pénzeket hazánktól, amiből a tanárok és óvónők bérét rendezik.

Budapest is fogságban van

- mondta Orbán Viktor, és rámutatott, hogy a nemzet fővárosának fontos szerepe van az országos ügyekben. Azok, akik régebben tönkretették az országot, azok most a budapesti városvezetők soraiban ülnek. Ez messze az ország leggazdagabb városa, virágoznia kellene, tisztának kellene lennie. Ehelyett csődbe ment a fővárosi önkormányzat, a pénz eltűnt a kasszából.

Ki kell tenni a Gyurcsány-féle embereket a fővárosból

- fogalmazta meg.