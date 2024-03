Szijjártó Péter: Donald Trump elnöksége a globális béke és stabilitás új világrendjét fogja szavatolni

A világnak szüksége van arra, hogy Donald Trump győzedelmeskedjen a közelgő amerikai elnökválasztáson, mert csak egy erős amerikai elnök tud stabilitást és biztonságot adni a nemzetközi rendszernek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Breitbart amerikai lap hírportáljának adott interjúban.

Szijjártó Péter úgy látja, ha Donald Trumpot megválasztják novemberben, akkor az ukrajnai konfliktus szereplői között béketárgyalások kezdődnek majd és a háború véget ér.

Trump elnök nélkül ez a háború sokáig el fog tartani, még több veszteséget és nagyobb pusztítást okozva

- figyelmeztetett. "A legfőbb reményünk, hogy ha Trump elnök megnyeri a 2024-es választásokat, akkor békét tud majd teremteni" - tette hozzá.

"Mi, magyarok, teljes támogatásunkat adjuk ehhez azon kevés európai országok egyikeként, amelyek békepártiak" - hangsúlyozta. "Meg kell érteni, hogy Európában az országok többsége háborúpárti, s csak egy elenyésző kisebbség békepárti" - mondta. Szijjártó Péter elmondta, ha Donald Trump békepárti politikája megvalósul, akkor az európai államok közül "egyesek változtathatnak álláspontjukon".

"Ezért van szükségünk Trump elnök győzelmére" - húzta alá a magyar külügyminiszter, hozzátéve: "abban bízunk, hogy tervezett lépései az ideális utat jelentik majd a béke elérésére Ukrajnában".

Szijjártó Péter szóvá tette azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel Donald Trumpot ki akarják zárni a választásokból, és nehezményezte, hogy az ilyen jogi és politikai támadásokat rendszerint konzervatív politikusokkal szemben alkalmazzák. Az ukrajnai konfliktusról Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy "ezt a háborút nem lehet a frontvonalakon eldönteni". A csatatér csak áldozatokat és pusztítást hozhat, de nem megoldást - jelentette ki.

"A halálozások, sebesülések és a pusztítás csökkentése érdekében a legjobb, ha véget vetünk a háborúnak" - tette hozzá. Mint mondta, általánosságban ugyan elismerik, hogy Ukrajna nem fog győzelmet aratni Oroszországgal szemben, "de azt is tudjuk, hogy Oroszország nem nyerhet a teljes Nyugat ellen".

Ha egyikük sem képes győzni a másik ellen, így vagy úgy, kétségkívül tárgyalások lesznek a háború lezárására

- mondta. "Ezért az a kérdés, hogy ezeket a tárgyalásokat miért nem előbb tartják, mint utóbb" - hívta fel a figyelmet.

Szijjártó Péter a gázai övezeti háború kapcsán kitért arra is, hogy az európai országok kettős mércét alkalmaznak Izraellel szemben. "Nem szabad elfelejteni, hogyan kezdődött ez a konfliktus" - emelte ki a tárcavezető.

"Brutális, kegyetlen terrorista támadás történt Izrael ellen, több ezer rakétát lőttek ki az ország területére, ezernél is több embert gyilkoltak meg és százakat hurcoltak el" - idézte fel Szijjártó Péter az október 7-i eseményeket, amikor a radikális iszlamista Hamász összehangolt támadást indított a zsidó állammal szemben. Szijjártó Péter szerint Izrael válaszként indított katonai offenzívája a Hamász ellen létfontosságú nemcsak a zsidó állam, de a világ biztonsága szempontjából is, hogy elejét lehessen venni hasonló támadásoknak szerte a világban. A tárcavezető ugyanakkor leszögezte, hogy elejét kell venni a konfliktus kiterjedésének is. Az izraeli-palesztin konfliktus úgynevezett kétállami megoldásáról szólva Szijjártó Péter megjegyezte, hogy egy ilyen elhatározáshoz "két állam beleegyezésére lenne szükség, ami bizonyosan nincs meg".

Ahelyett, hogy mesterségesen erőltetnénk egy ilyen megoldást, először nézzük meg, miként élhetnének ezek a népek együtt békésen

- mondta. Felidézte, hogy a Donald Trump által közvetített Ábrahám-egyezmények Izrael és több arab ország között "megmutatták, hogy van erre mód".