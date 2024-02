Iszonyú! - már mindenki a meleget várta, helyette visszatér a tél

Az utóbbi napokban igazi tavaszi időben lehetett részünk. Volt olyan országrész, ahol 17-18 fokig is felkúszott a hőmérő higanyszála. A kertekben már nemcsak a hóvirágok nyílnak, és több védett helyen lévő cserje is zöldellni kezdett. A felmelegedésnek azonban szombaton vége szakad.

Fotó: NattaPort

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hétvégén már csupán 10 fok körül várható a napi maximum, ami még így is jelentősen meghaladja az átlagot. Az eumet.hu prognózisa szerint a lehűlés mélypontja jövő hét hétfőn, február 19-én várható, amikor mindössze 9 fokig melegszik fel a levegő, de elképzelhető, hogy az északi országrészben még ennél is hűvösebb lesz. A met.hu szerint is ezen a napon lesz a leghidegebb, hétfőre virradó éjszaka egyes helyeken 4 fokos fagy is várható, napközben pedig 7-12 fokot jósolnak.

A koponyeg.hu szerint február vége felé, 26-27-én egy újabb lehűlés érkezik, amikor már csak 8 fokos maximumokkal számolhatunk. Vagyis korai még azt gondolni, hogy itt a tavasz, ám annak mindenképpen örülhetünk, hogy már jóval hosszabbak a nappalok, így később sötétedik, mint december közepén.

Ha az elkövetkező napok hőmérsékleti értékeit nézzük, a koponyeg.hu szerint szombattól egészen február 26-ig nagyjából 10 fokos maximumokban bízhatunk, míg éjszakánként 1-5 fok várható. Így akik már azon gondolkoznak, hogy a muskátlit, vagy a leandert kitennék a kertbe, vagy az erkélyre, azoknak azt tanácsolhatjuk, hogy ezzel még várjanak, nem is keveset. Az AccuWeather ugyanis február végétől jelzi a kemény lehűlést. Egészen pontosan február utolsó napjától, 29-től. Ekkor már csupán 5 fok lehet napközben és egész márciusban nem számíthatunk 15 fokra, vagy ennél melegebbre. Az igazi tavasz április 9-től köszönt be, 17 fokkal.