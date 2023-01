Előbújtak a méhek és a hóvirág is: mit okozhat a korai tavasz?

Azt hiszik a növények és a rovarok, hogy itt a tavasz, több helyen virágzik például a hóvirág. Milyen hatással lesz ez ránk? Mire kell felkészülniük például azoknak, akik növényt termesztenek?

Képünk illusztráció. Fotó: Anna-Nas / Shutterstock

Tavaszias az idő

Január elején sorra dőltek meg a napi melegrekordok és azóta is tart az átlag feletti a hőmérséklet. Az enyhe tél következtében több növény virágzása elkezdődött, sőt a méhek is kirepültek sok helyen. Sajnos a növényi kórokozók, kártevők áttelelését segíti az enyhe időjárás, ami a későbbiekben jelentős problémákhoz vezet.

Az év vége is átlag feletti volt

December első harmadában mind nappal, mind éjszaka az átlag felett volt a hőmérséklet, aztán jött egy kis lehűlés, az évet pedig jelentős melegedéssel, a déli országrészben szélsőségesen enyhe időjárással zártuk. Ennek köszönhetően a talaj sem hűlt le erősen. Sok volt a csapadék is: az ország túlnyomó részén 50 mm-t, a Dunántúlon és az északkeleti határ mentén néhol 100 mm-t meghaladó mennyiség esett. A hónap végén a havi csapadék összegének országos területi átlaga jelentősen, közel 30 mm-rel meghaladta a sokévi átlagot.

Fotó: Shutterstock

Ez végül is jó vagy rossz nekünk?

Az első téli hónap időjárása egyáltalán nem okozott komoly megpróbáltatást az áttelelő növényeknek. Ez jó hír. A sok csapadék is ráfért a földekre és az is jó, hogy bár az őszi vetések tartós hótakaró nélkül maradtak, olyan erős lehűlés nem volt, ami kifagyást okozott volna. A gyümölcsösökben, szőlőkben sem keletkeztek fagykárok. Az viszont gondot jelent, hogy a növényi kórokozók, kártevők, gombák simán átteleltek - írja az agroinform.hu. Emiatt a védekezést ezek ellen előbb el kell kezdeni, ennek hiányában viszont több lesz belőlük, mint tavaly. Az enyhe téli időjárás azért is veszélyes, mert a helyenként virágzásnak indult gyümölcsfákon egy hirtelen jött fagy komoly pusztítást végezhet.

Az enyhe tél a méheket is veszélybe sodorja

A méhek 8 fok feletti hőmérsékletnél kirepülnek a kaptárból. Ilyenkor ki tudják üríteni a tél folyamán felgyülemlett salakanyagot, amit egyébként 180 napig vissza tudnának tartani. A korai kirepülés miatt a méhek korábban kezdik a fiasítást és az atkák is korábban támadják a méhcsaládokat. A korábban virágzó fán korábban ébredt, virágport kereső méhek pedig mind a 2 fajt idő előtt kimeríti.