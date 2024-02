"Fel sem fogtuk, hogy a temetésére készülünk" - így búcsúznak Blankától, a komlói horrorbaleset fiatal áldozatától

Mint arról a Bors is beszámolt, a horrorbaleset Komlón történt, január 23-án: aznap az időjárás szörnyű volt, ónos eső és fagyok sújtottak több települést is. Így volt ez Komló környékén is, ahol olyan síkos volt az út, hogy az ott közlekedő menetrend szerinti járat megcsúszott, lesodródott, a töltésnek csapódott, majd felborult.

A több tonnás busz egyenesen Blankára zuhant Fotó: Laufer László / Bama

A busz borzalmasan összetört, az ablaki szétrobbantak. A három utas közül mindannyian megsérültek. A mindössze 23 éves H. Blanka a becsapódáskor kizuhant a kitört ablakok egyikén, a több tonnás monstrum pedig egyenesen a törékeny fiatal nőre zuhant. Bár a mentősök perceken belül a helyszínre értek, Blanka életét már nem tudták megmenteni.

A nő holttestét csak órák múlva tudták kiemelni a roncs alól.

A fiatal nő családja, barátai, ismerősei és kollégái összeroppantak a horrorbaleset után, Blankát ugyanis mindenki szívből szerette. Mint mondták, a lány aznap is dolgozni ment komlói munkahelyére, ahova sokszor kocsival járt, azonban pont a tragédia napján kénytelen volt buszra váltani, az autója ugyanis elromlott. Ismerősei zokogva gyászolják őt.

- Nem tudom elhinni, hogy így kell véget érnie egy fiatal életnek. Most kezdődött volna csak el igazán. És Blanka annyira szeretett élni, mindenki kedvelte, nevetős, mosolygós és mindenkivel kedves lány volt. Szerették az ismerősök, a munkatársak is

- mondták korábban a Ripostnak.

Blankát jövő hét pénteken helyezik örök nyugalomra, a gyászszertartást Komlón tartják majd meg.

Úgy tudjuk, hogy az eseményre tucatnyian érkeznek majd, azok pedig, akik külföldi tartózkodás miatt nem tudnak elmenni, gyertyagyújtással emlékeznek meg otthonukban aznap a tragikus sorsú fiatalról.

- Valószínűleg nagyon sokan lesznek. Nem ismerek olyat, aki Blankát ne szerette volna. Még mindig nem tudjuk elhinni, hogy nincsen többé, fel sem fogtuk, hogy a temetésére készülődünk

- mondta az egyik ismerőse.