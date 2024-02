UFO lebegett az ukrán hadszíntér felett, videóra is vették

Hosszú ideje foglalkoztatja az emberiséget a kérdés, hogy létezik-e intelligens élet a Földön kívül. Nos, egyre többen hiszik: nem csak hogy nem vagyunk egyedül, de immár hosszú évtizedek óta rendszeresen járnak a bolygónkra más világok, más civilizációk lakói. Erről számos felvétel is napvilágra került már, ugyanakkor ezek hitelessége erősen megkérdőjelezhető. Tény, hogy már a NASA és a Pentagon is komolyan veszi a földönkívüli élet lehetőségét, ugyanakkor a legtöbb észlelést valamilyen "evilági" jelenségnek tulajdonítanak. Hogy az alábbi videón is valami ilyesmi látható, esetleg tényleg egy űrhajó jelent meg az ukrán hadszíntér felett, mindenki döntse el maga!

A felvételen az látható, amint urkán katonák egy hőkamerás drónnal igyekeznek megvizsgálni, mi is lehet a rejtélyes, lebegő tárgy – ám nem igazán jutnak közelebb a megoldáshoz. Ők maguk ufóra gyanakszanak.

Mondom neked, hogy ez egy UFO

– magyarázza az egyik a videón.