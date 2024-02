Itt a bizonyíték az UFO-k létezésére? Megdöbbentő felvételek – videó

Ha eddig kételkedtél az űrlények létezésében, akkor most ettől a felvételtől biztosan megváltozik a véleményed. Az egyik felhasználó készített egy videót a Youtube-csatornájára, melyben 1960-as évektől egészen az 1979-es évekig összegyűjtötte azokat a fényképeket, amelyeken állítólag UFO-kat örökítettek meg.

Egy korong üldöz egy Phantom vadászgépet. Egy doktor készítette egy polaroid fényképezőgéppel / Fotó: Youtube



Az érdekessége ezeknek a képeknek az, hogy annak idején még nem voltak képszerkesztő alkalmazások, vagy mesterséges intelligencia, hogy befolyásolhassák a képeket. Illetve a legtöbbet neves szakemberek is megvizsgálták és határozottan kijelentették róluk: nem manipulálták a képeket, amiken csészealjak láthatók, így megmagyarázni azokat nem tudják.



Megdöbbentő, hogy mennyire részletes képeket készítettek Fotó: Youtube

Érdekesség, hogy a Föld szinte minden pontjáról érkeztek UFO észlelések. A videóban szereplő képek legtöbbje dátum és helyszín szerint is meg vannak jelölve. Többek között észleltek űrlényeket Új- Zélandon, Németországban, Finnországban , Kaliforniában, Argentínában, Japánban, Svájcban, Amazonas felett, Franciaországban, Dániában, Hawaiin, a Hold mellett, Korzikán, Washingtonban , Venezuelában , New Jersey-ben, New Yorkban , Új-Mexikóban, Ausztráliában, Oklahomában.

Apolló 16 küldetés. A képen John Young űrhajós, parancsnok látható, aki éppen a Holdon kőzetmintát gyűjt. A háttérben pedig egy ezüstösen csillogó idegen tárgy lebeg Fotó: Youtube

A szemtanúk általában egy ezüst színű, ovális vagy szivar alakú alakú tárgyról számolnak be, ami hangtalan, gyorsan mozog le-föl és össze vissza. Valamint ezeknek a mérete egészen kicsi is lehet, de volt, aki több, mint tíz méteres idegen tárgyról mesélt beszámolójában. A képeket civilek mellett neves tanárok, tudósok készítették, de még az amerikai légierő tagjai is. A legtöbb polaroid fényképezőgéppel készült képet szakemberek vizsgálták meg és megállapították, hogy nem módosította senki azokat. Ám magyarázatuk nincs az idegen tárgyakra.

Te mit gondolsz ezekről a képekről? Szerinted léteznek UFO-k?

Íme itt van a felvétel a képekről: