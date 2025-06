Milliós nyaralásra utazott Polgár Kriszta: kiszámoltuk, mennyit költött a luxusvakációra

Polgár Kriszta férje és gyerekei helyett most Sofron István felesége, Tücsi és egy másik barátnője társaságában utazott Görögországba, nem akármilyen körülmények között. Egy ilyen csajos utazás nem kevés milliót kóstál, de úgy tűnik, az anyukák minden percét kiélvezik.

Polgár Kriszta luxusnyaralásra utazott barátnőivel, több millió forintba kerül egy ilyen út (Fotó: Instagram)

A három barátnő Mykonoson, a Million Stars hoteljében múlatja az idejét, ahol hihetetlen tetőmedencéből nézhetik a naplementét, na meg persze a legfinomabb ételekkel és italokkal dőzsölhetnek. Az ötcsillagos luxusszálloda saját oldala szerint egy, a Krisztáékéhoz hasonló, tengerre néző, privát medencés lakosztály reggelivel éjszakánként 380 és 500 ezer forint között mozog, így csak a szállás ára 1,5-2 millió forint arra a 4 éjszakára, amit már eddig ott töltöttek, de könnyen lehet, hogy egy hétre érkeztek, ami már körülbelül 3 millió forintba kerül.

Polgár Kriszta mélyen a zsebébe nyúlt

Ha ez a szállás ára önmagában nem lenne elég, természetesen Mykonosra el is kell jutni valahogy, ami leginkább repülővel lehetséges. Egy retúrjegy ára körülbelül 200 ezer forint fejenként, ez persze a hotel költségei mellett már szinte aprópénznek tűnhet. Mindemellett a lányok a programok tekintetében sem fukarkodtak, meglátogatták a Scorpios nevezetű szabadtéri szórakozóhelyet, ahol nem csak elképesztő koktélokat, de néhány ínycsiklandó ételt is megkóstoltak. És bár a hely ketségkívül magával ragadó, az is biztos, hogy egy ilyen este fejenként körülbelül 100 euróra rúg a honlap árai szerint, ami nagyjából 40 ezer forintnak felel meg.

Polgár Kriszta családja sem maradt ki a jóból

Bár a sztáranyuka most otthon hagyta a gyerekeket, még márciusban ők is kiélvezhették a tengerpartot, ugyanis az 5 tagú család akkor együtt utazott a Bahamákra. A pihenés mellett pedig ott sem volt hiány programokban, ugyanis a Kriszta elmondása szerint az „adrenalinfüggő család” minden percet kihasznált, hogy élményeket gyűjtsön. Együtt jetskiztek az azúrkék hullámok között, sőt egy olyan vízi csúszdát is kipróbáltak, aminek egy része egy cápákkal teli medence alatt vezet végig.