Titokzatos repülőroncsra bukkantak az óceán mélyén

A 20. század egyik legnagyobb rejtélye annak a pilótanőnek az eltűnése, aki az első nő volt, ki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt 1932-ben. Amelia Earhart több rekordot is állított fel repülésből, korának egyik leghíresebb nője volt. 1937. június 1-én Amelia egy utolsó nagy útra indult navigátorával. A tervük az volt, hogy körbe repülik a Földet, többször megállva útközben. Több mint az út felén túl voltak már, amikor a következő cél a Csendes-óceán közepén fekvő Howland-sziget lett volna. Amelia és navigátora azonban soha sem érkeztek meg a szigetre, máig nem tudni pontosan, hogy mi történt velük és gépükkel, az Electrával.

Amelia és navigátora, Fred Noonan 1937. június 1-jén Miamiból szálltak fel és délkeleti irányban kezdték meg az utazást / Fotó: AFP

A 20. század legnagyobb rejtélye oldódhat meg

Amelia több rádióüzenetet is küldött a sziget felé, mielőtt eltűnt, többek között a sziget környékén tomboló viharos időjárásról kért információt és azt is jelezte, hogy alacsony az üzemanyagszintje. Az utolsó üzenet helyi idő szerint 1937. július 2-án, délelőtt 8:45-kor futott be, a repülőgép azonban soha nem érkezett meg a szigethez, Ameliáról pedig soha többet nem hallottak. Hiába kereste 66 repülőgép és 9 hajó, nem találtak semmit, sem roncsokat, sem üzemanyagfoltot a víz felszínén. A tragikus eltűnés körül több mítosz is keringeni kezdett. Egyesek szerint túlélték a zuhanást, Amelia letette a gépet a vízre, ám egy lakatlan szigeten kellett sínylődniük halálukig. Japán szemtanúk szerint viszont Amelia és navigátora japán felségterületen zuhant le, ahol fogságba estek, és úgy haltak meg.

Mindenesetre az utolsó rádióüzenet feltételezett helye körül folyamatosan kutattak Amelia után és évről-évre indítottak expedíciókat a roncs megkeresésére. Bár 1939. január 5-én Amelia Earhartot hivatalosan halottá nyilvánították, még 2017-ben is elindítottak egy kutatást, sikertelenül.

A kutatók szerint a kép olyan körvonalakat tár fel, amelyek tükrözik a repülőgép egyedülálló kettős farkát és méretét / Fotó: AFP

Megtalálhatták a 87 éve eltűnt Amelia repülőgépét az óceán fenekén

Most azonban felcsillant a remény, hogy megtalálhatták az eltűnt repülős legenda gépének roncsát az óceán mélyén. Egy dél-karolinai székhelyű óceánkutató cég, a Deep Sea Vision úgy véli, hogy felfedezett egy olyan objektumot, amely alakjában és méretében megegyezik Earhart repülőgépével. A kutatók nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy valóban ez lesz az a gép, amit már közel 90 éve keresnek, de ehhez szükség lesz egy pontosabb képre a gépről. Egyelőre minden, amit tudunk a talált roncsról egy merülőeszközzel készített felvétel.

A repülőroncs a tervezett célállomástól, azaz a Howland-szigettől 160 kilométerre található, 5000 méter mélyen a Csendes-óceánban. Ahhoz azonban, hogy száz százalékig megbizonyosodjunk arról, hogy tényleg Amelia Earhart gépét találták meg, tisztább felvételre lenne szükség – például a repülőgép sorozatszámának is láthatónak kellene lennie. A kutatók bíznak benne, hogy végre pontot tehetnek a 20. század legnagyobb rejtélyének végére és végül kiderül, hogy mi történt pontosan a világ első női pilótájával, aki körbe akarta repülni a Földet.