"Még mindig szoptatom az ötéves lányomat – az emberek rossz anyának tartanak emiatt"

Vajon mi az az életkor, amikor abba kell hagyni a szoptatást – és ki az, aki beleszólhat abba, hogy egy anya mikor fejezi be az anyatejes táplálást. Ezek olyan kérdések, amikre rendszerint nem egyszerű válaszolni, ugyanakkor kétségtelen, hogy vannak olyan extrém esetek, amikor mindenki pontosan érzi: itt valami nagyon félrement az anya-gyerek kapcsolatban. Korábban már beszámoltunk egy nőről, aki nyolcéves korában is szoptatta a lányát, egy másik anyát pedig fel is akartak jelenteni, mert az ötéves fiát szoptatta. Hasonló támadásokat kap az az édesanya is, akiről most szó lesz: Charlotte ugyanis "tandemben", azaz egyszerre szoptatja kétéves kisfiát és ötéves lányát. Sokak szerint már az előbbit sem kellene – az utóbbiról nem is beszélve.

Charlotte-ot sokan támadják azért, mert még mindig szoptatja ötéves lányát Fotó: YouTube

Az az álmom, hogy a gyermekeim döntik el, mikor hagyják abba

– magyarázta az anya, akit rengetegen támadnak ezen döntése miatt. Vannak, akik egészségtelennek bélyegzik, míg más kommentelők még olyanokkal is megvádolták, miszerint ez szexuális örömöt jelent számára.

Ébresztőóra nélkül élnek

Charlotte és családja egyébként nem csak a szoptatásban vall szabad elveket. Amikor a Truly kamerái előtt arról beszélt, hogy telik egy átlagos napjuk, úgy fogalmazott: "felkelnek, amikor a testük felébreszti őket". Nincsen a házban ébresztőóra, és mivel otthonról dolgoznak, nagyon nincsenek is időhöz kötve.

Mint Charlotte elárulta, imád szoptatni, de ez nem volt mindig így: lányával ugyanis nem alakult eleinte túl jól a dolog, de aztán egyre jobbá vált. Az igazi fordulópontot azonban az jelentette, amikor ismét teherbe esett, majd megtudta, hogy a terhesség alatt is lehet szoptatni, valamit később lesz elég teje mindkét gyermekének. Ettől kifejezetten felvillanyozódott, és mintha valami a helyére kattant volna benne.

Az anyuka egyébként az őt ért támadások ellenére minden fórumon igyekszik hangoztatni a szoptatás előnyeit – mind egészségügyi, mint szociális, mind érzelmi téren. Azokon a hozzászólásokon, miszerint ezzel tönkreteszi a gyerekei életét, netán sorozatgyilkosokat nevel – mert még ilyeneket is kap! – csak nevetni tud.

– Nem hinném, hogy a gyermekeim annyit betegeskednek, mint más gyerekek. Emellett úgy érzem, közelebb állnak egymáshoz, mint más testvérek, a tandem szoptatás miatt – jelentette ki.