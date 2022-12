Rendkívül bizarr, ez a nő a mai napig szoptatja általános iskolás lányát

Szétszedik a kommentelők az interneten azt a 32 éves nőt, aki szoptatja nyolcéves, azaz már általános iskolás lányát. Minderre akkor derült fény, amikor a kétgyermekes, Brüsszelben élő Alizée épp szoptatta kisebbik lányát, Zaylee-t. Ekkor fordult oda hozzá a nagyobbik gyerkőc, Maya, hogy éhes, és ő is kér. Mindezt a nő volt párja, a gyerekek édesapja olyan megható jelenetnek gondolta, hogy felvette a telefonjával, majd kirakták a TikTokra. Alighanem ez volt az a mozzanat, amit át kellett volna gondolni, mert ezt követően estek neki rengetegen online a 32 éves anyukának.

Fotó: YouTube

– Nem voltam felkészülve a kommentekre. "Ki ez a nő?" "Ez a nő őrült!" "El kell tőle venni a gyereket!" Néha konkrétan Mayát támadták, hogy ő őrült, beteges – fakadt ki az édesanya, aki szerint semmi kivetnivaló nincs abban, ha valaki egy idősebb gyermekét is szoptatja.

Alizée elárulta: Maja szoptatását a pici kilenc hónapos korában abbahagyta, amit azóta nagy hibának tart, akkoriban azonban nem tudott még annyit a szoptatásról, mint most. Szerencsére második gyermeke születésével újra lett anyateje, és nagyon boldog volt, hogy erre nagyobbik lánya is "rákapott". Mint a lányka mondja: vaníliás íze van az anyatejnek.

– Eleinte heti egyszer szoptattam, vagy amikor lefejem a tejemet, megitta. Mostanában picit kevesebbet fordul elő – részletezte az anyuka, aki nem is akarja iskolás lányát leállítani.

Alizée egyébként a Truly videójában azt is elárulta: ő maga is ivott már a saját anyatejéből, sőt, volt párja, Benjamin is megkóstolta már.