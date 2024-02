Egész Győrszentiván őt keresi: rejtélyes körülmények között veszett nyoma rolleres Zsoltnak

Rejtélyes körülmények között, egyik pillanatról a másikra veszett nyoma egy győrszentiváni férfinek, Pécsi Zsoltnak. A 44 éves férfi ugyanis egyik nap szőrén-szálán eltűnt, azóta semmilyen életjelet nem ad magáról. Információk szerint rendkívül rossz, nyomott lelkiállapotban volt, mielőtt eltűnt, azóta pedig elérhetetlen.

A férfi különös ismertető jegye a rollere Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A rendőrségen két hete jelentették az eltűnését, a napokban pedig az aggasztó helyzet miatt már keresőcsapatokat is riasztottak:

A mai nap folyamán csapatunkhoz riasztás érkezett egy eltűnt ismeretlen helyen lévő fiatalember ügyével kapcsolatban

- közölte az Eltűnt Prospectíve keresőcsoport.

A csapat kutyás keresőkkel indult útnak, mint mondták, a férfit különös ismeretető jegyéről, rolleréről lehet beazonosítani:

A férfi rendszeresen a képen látható rollerrel közlekedik. Csapatunktól 3 fő, és egy területkereső kutya már úton van. Ezúton kérnénk önöket: bárminemű információval tudnak szolgálni az eltűnt személlyel kapcsolatban értesítsen minket

- kérlelték. Azonban nemsokára rossz híreket közöltek: bár minden olyan pontot bejártak, ahol a férfit sejtették, nem bukkantak rá:

Győrszentivánról indulva több lehetséges helyszínen kerestük az eltűnt férfit. Keresett személy az adott időpontban az adott területeken nem tartózkodott

- jelezték. Az ismerősök nagyon aggódnak Zsoltért, ugyanis úgy sejtették, hogy több helyen is felbukkanhat, mégsem találták sehol. Egy Zsoltot ismerő férfi azt is elárulta a keresési posztja alatt, hogy Zsolt az eltűnése előtti időben többször is ittasan tért haza:

Lehet, érdemes lenne, hogy a vízi mentők is járják a folyókat

- írta vészjóslóan.