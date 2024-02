Nagyszerű hír érkezett: újranyitott a tűz után a soroksári Oázis

Mint arról korábban beszámoltunk, február 6-án hatalmas tűzhöz riasztották a hatóságokat Soroksárra, az Oázis kertészethez. A lángok hatalmas robbanások keretében, percek alatt lepték el a kertészetet, rövid időn belül pedig több méteres magasságban lángolt az egész épület. A kertészet teljesen leégett, a kár pedig akár több tízmillió forintra is rúghat, viszont az eset során senki nem sérült meg, még a kertészet tavában élő aranyhalak is megúszták az életveszélyes tüzet.

Most az Oázis Facebook-oldalán jelent meg a jó hír: máris újranyitnak.

"Az elmúlt napokban rengeteg együttérző üzenetet, hozzászólást kaptunk, sokan a segítségüket is felajánlották. Nagyon szépen köszönjük, ez sok erőt adott, hogy a kertészetet ilyen gyorsan rendbe szedjük, és ugyan csak csökkentett, kültéri üzemmódban, de már ma megnyissuk. Minden felajánlást és kedves szót nagyon köszönünk! Most mindenki azzal tud a legtöbbet segíteni ha ebben az átmeneti időszakban és a tavaszi szezonban továbbra is hűséges vásárlóink maradnak!" – írják.