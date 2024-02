Ezzel a 6 egyszerű trükkel tudsz a legkönnyebben fogyni

Mindenki számára ismert ősrégi igazság, hogy sok gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani, mert egészségesek. Egyértelmű, hogy a leveles zöldségek fogyasztása és a gyorsételek mellőzése tartós előnyökhöz vezetnek az egészség megőrzése érdekében. De vannak közöttük olyanok is, amik még fogyást is eredményeznek.

1. Tartsd hűtve a diót és a magvakat

Nyilvánvaló, hogy a romlandó termékeket, például a tejet és a sajtot hűtőszekrényben kell tárolni. De a dietetikusok azt tanácsolják, hogy a dióféléknek és a magvaknak is ez az előnyös tárolása

A dió hűtése megakadályozza a bennük lévő zsírok oxidációját. Az oxidált zsírok számos egészségügyi problémáért felelősek, beleértve a szívbetegségeket és a koleszterinszint növelését is. Nem beszélve arról, hogy a kamrában tartott diófélék íze is rosszabb lesz egy idő után.

2. Hagyd kint a fokhagymát és a hagymát néhány percig

A fokhagyma és a hagyma tele van B és C-vitaminnal, káliummal és antioxidánsokkal. Ezek nem csak az immunrendszert erősítik, de csökkentik a gyulladást is. Amikor levegőnek vannak kitéve, akkor olyan vegyületek alakulnak ki bennük, melyek a koleszterinszintet és a vérnyomást is csökkentik.

3. Először főzd meg a paradicsomot

A nyers paradicsom gazdag C-vitaminban, rostokban és ásványi anyagokban. Ezek létfontosságúak a csontok egészségéhez, a jó alváshoz, az izmok egészségéhez és a sejtek helyreállításához is. Érdemes paradicsomot megfőzni fogyasztás előtt, mert a likopin, amely a paradicsom fő tápanyaga, így sokkal könnyebben felszívódik a szervezetben. A likopin egy antioxidáns, amely csökkenti a gyulladást az egész szervezetben, megelőzve olyan súlyos a szívbetegség és bizonyos ráktípusok kialakulását. Az sem elhanyagolható, hogy a likopin segít a fogyásban is.

4. Ne dobd ki a görögdinnye héját

Érdemes megenni a görögdinnye héja is, mert kevesebb cukrot és több rostot tartalmaz, mint a gyümölcs húsosabb részei. Lassan halad át az emésztőrendszeren, így csökkenti az éhségérzetet. A héja citrullint is tartalmaz, egy olyan aminosavat, amely természetesen a májban és a belekben keletkezik, és segíti a szervezetet a salakanyagok és a káros anyagok eltávolításában. Nem utolsósorban az ágyban nyújtott teljesítményre is jótékony hatással van.

5. A zöldségeket csak párold

Nyilvánvaló, hogy a zöldségek tele vannak tápanyagokkal, nevezetesen C-vitaminnal és immunerősítőkkel. De ezenfelül segítik a sebgyógyulást és a megőrzik a bőr egészségétét is. A C-vitamin olyan tápanyag, amely a főzés során lebomlik. Ezért a zöldséget először meg párolni, és csak a végén szabad néhány percig sütni.

6. Fontos az olívaolaj

Ha zöldséget készítesz, ügyelj arra, hogy olívaolajat használj. A salátákat is mindig olívaolajos öntettel kell tálalni. Az olívaolaj omega-3 zsírsavat tartalmaz, mely segíti a fogyást.