Jason Momoa álcázza magát Budapesten! Szakáll nélkül mászkál: mutatjuk, hol találkozhatsz vele

Sztárparadicsommá változott a magyar főváros. A Dűne: Messiás kedvéért olyan A-listás színészek látogattak Magyarországra mint parfümériákban és ajándékboltokban feltűnő Zendaya, a Kylie Jennerrel kávézó Timothée Chalamet, de most már az Alkonyat-sztárból lett Batman, Robert Pattinson, továbbá Jason Momoa is feltűnhet bármelyik belvárosi macskaköves utcán. A mozi sztárjai ismét hatalmas odaadással és elköteleződéssel vetették bele magukat a munkába, főleg az egykori Aquaman, aki még egy hatalmas áldozatot is képes volt meghozni a szerep kedvéért.

Minden rajongónak nyitott szemmel kell járnia, mert Jason Momoa Budapesten nem a megszokott külsejével lesz látható (Fotó: PA)

Ezt nem láttuk jönni: Jason Momoa szakáll nélkül

A Jack Black társaságában az Egy Minecraft filmmel idén őrületesen nagyot robbantó Jason Momoa váratlan lépésre szánta rá magát: megvált hőn szeretett szakállától. Bár minden bizonnyal a megújult külső segít majd neki elvegyülni a budapesti forgatagban, az egykori DC-szupersztár nem önszántából ragadott szakállvágót. Erre a tettre nem más kérte meg, mint Denis Villeneuve, a Dűne-filmek direktora, ugyanis a Momoa által megformált Duncan Idaho karaktere nem tűri meg a szőrzetet az arcán. A Halálos iramban-mozik Dantéja Instagramra posztolta ki a történelmi pillanatot megörökítő videót, és miközben önmaga borbélyává vált, még a rendezőnek is üzent.

Denis, ezt csak érted teszem!

– üzent a Villeneuve-nek Momoa, aki a videóban azt is hozzáteszi, mennyire utálja a új külsejét. Bár ez a megjelenés annyira nem is újszerű, hiszen a hawaii származású sármőr karrierje során többször volt látható tisztára borotvált arccal, legutóbb hat évvel ezelőtt, mikor szintén a Dűnét forgatta.

A Jason Momoa-filmekben korábban már többször is láthattuk a világsztárt arcszőrzet nélkül, de mára gyűlöli magát így látni (Fotó: Dark Castle Entertainment)

Merre találhatjuk meg Aquamant Budapesten?

A szerénységéről és közvetlenségéről híres, még egy magyar hasonmással is rendelkező Jason Momoa nagyon szereti róni az aktuális forgatási helyszínének utcáit. Mikor legutóbb Budapesten járt, rajongói több helyen is belebotlottak az egykori Aquamanbe. Azoknak a fanoknak, akik mindenképp szeretnének összefutni a szamoai szívtipróval, van egy pár tippünk, merre érdemes keresni őt. A Dűne sztárja a színészeten és Ozzy Osbourne zenéjén kívül a hasát és az italokat is nagyon szereti. A szívéhez közel áll az olasz konyha, legutóbbi budapesti tartózkodása során felkereste Gianni éttermét. A talján szakács a Borsnak pár hete el is árulta, az a megérzése, hogy Momoa megint el fog látogatni hozzá. A tésztán és a tengeri herkentyűkön kívül az ír sörnek is nagy szerelmese, szóval érdemes azokat a szórakozóhelyeket, kocsmákat felkeresni, ahol Guinness sört lehet kapni, mert a szakállától könnyes búcsút vevő színész jó eséllyel ott lesz.