Wesley Snipes a legbunkóbb színész Hollywoodban? Óriásit bukott a Penge sztárja

A ma 63 éves Wesley Snipes volt a 90-es évek egyik legnagyobb sztárja, aki olyan filmekben szerepelt, mint például A pusztító, Zsákolj, ha tudsz!, Penge, Az 57-es utas, Pénzvonat vagy a Gyilkosság a Fehér Házban. Megkerülhetetlen alakja volt Hollywoodnak, de az évek alatt csúnyán kikopott onnan, ráadásul még börtönbe is került – most eláruljuk, mi történt vele.

Wesley Snipes / Fotó: AFP

Wesley Snipes bukása

Nagyon úgy tűnik, hogy Wesley Snipesnak az évek alatt a fejébe szállt a hatalmas siker, ugyanis olyan dolgokat tett meg a forgatásokon, amiket nem szabadott volna. Az 1995-ös Pénzvonat munkálatai során például megpróbálta megcsókolni Jennifer Lopezt, de amikor visszautasította őt, nagyon durván kiakadt rá.

A Penge 2004-ben bemutatott harmadik részének munkálatai során pedig megfenyegette a rendezőt, majdnem megverte, ráadásul nem tette meg, amit a készítők a forgatáson kértek tőle, nem volt hajlandó kommunikálni a kollégáival és pokollá tette az egész produkciót. Óriási botrányt kavart a viselkedésével, így a stúdió, és egész Hollywood hátat fordított neki, mert egyszerűen lehetetlen volt együtt dolgozni vele.

Az igazi nagy baj viszont akkor történt meg, amikor kiderült, hogy Wesley Snipes évekig nem fizetett adót, azért 2008-ban 3 év börtönre ítélték – 2010-ben vonult be, és végül 2,5 évet töltött rácsok mögött.

2013-ban jött ki a börtönből, és ekkor úgy tűnt, hogy a hatalmas bukás után végleg véget ért Wesley Snipes karrierje, hiszen Hollywoodban nagyon problémásnak titulálták őt. Ekkor jöttek a képbe a régi barátai, akik segítettek rajta: Sylvester Stallone és Spike Lee is szerepet ajánlott neki, azóta Eddie Murphyvel is dolgozott együtt, sőt, tavaly még a Deadpool & Rozsomákban is visszatért az ikonikus Penge szerepében.

Wesley Snipes jelenleg is dolgozik, bár már közel sem olyan aktívan, mint régebben. Még nem teljesen biztos, hogy Hollywood megbocsájtott neki, de úgy tűnik, hogy jó úton halad – viszont nagyon sokat kell tennie azért, hogy ismét akkora sztár legyen, mint annak idején.