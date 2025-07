Riasztást adtak ki a hétvégi időjárás miatt! Mindenkit érint a figyelmeztetés

A hétvégén többfelé felhős, záporos, zivataros idő várható, a Dunántúlon lesz hűvösebb és felhősebb, míg a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön lesz melegebb, oda inkább csak vasárnap érkezik meg a csapadék - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken alapvetően napos, gomolyfelhős időre számíthatunk egy-egy futó záporral. A késő délutáni óráktól északnyugat felől felhősödés kezdődik, és ezzel együtt az ország azon részén megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 Celsius fok között alakul.

Szombaton míg a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön többnyire gyengén felhős idő lesz, nyugat felé haladva egyre több lesz a gomoly- és a fátyolfelhő, sőt az Alpokalján és északnyugaton már erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Legnagyobb eséllyel utóbbi helyeken alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb számban délután és este, kisebb számban hamarabb is. Másutt is előfordulhat csapadék, már a nap első felében is, csak kisebb eséllyel, legkevésbé az Alföldön lehet rájuk számítani. A déli, délkeleti szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szombaton 12 és 19 Celsius fok között alakul. A csúcshőmérséklet 25 és 34 Celsius fok között valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghidegebb, a Tiszántúlon a legmelegebb.

Vasárnap többnyire közepesen felhős lesz az ég, de ahogy a front halad kelet felé erősen felhős időszakok is előfordulhatnak. Késő délutántól nyugat felől határozottabb felhőzetcsökkenés veszi kezdetét. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, a nap második felében viszont a csapadék súlypontja a keleti tájakra helyeződik, ezzel együtt a Dunántúlon már megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél megélénkül, elsősorban zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Vasárnap kora reggel 14, 20, délután 23, 30 Celsius fok valószínű.