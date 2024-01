„Nyugodj békében Erzsike!” - Népszerű logopédus hunyt el egy tragikus balesetben Szőlősgyöröknél

Borzalmas tragédia történt hétfő reggel Szőlősgyörök és Szőlőskislak között, ahol két személygépkocsi frontálisan ütközött egymással, miután egyikük egyelőre ismeretlen okokból áttért a szemközti sávba. Mindkettő autóban egy-egy ember utazott, egyikük könnyebben sérült, ám a szembejövő sávba áttért autó sofőrje súlyosan megsebesült. A 44 éves nő újraélesztését azonnal megkezdte egy helyszínen lévő ápolónő, akitől a balatonboglári tűzoltók vették át az életmentést, ám nem jártak sikerrel, a hölgy a helyszínen elhunyt. Kiderült, hogy egy sokak által ismert, népszerű gyógypedagógus és logopédus hunyt el a balesetben.

Erzsikét rengetegen gyászolják

Rengetegen szerették

Erzsike logopédia szakos gyógypedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő volt, aki pszichés fejlődési zavarral küzdő, beszéd- és mozgásfogyatékos, autista és tanulásban akadályozott gyermekek egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját végezte. Az ismerősök, családtagok mellett a kollégák és az általa nevelt gyermekek és szüleik is gyászolják a tragikusan elhunyt fiatal nőt. „Őszinte részvétünk volt logopédus kolléganőnk családjának! Nyugodj békében, Erzsike!” - írta egy ismerős. Erzsike munkahelye, ahol már majdnem tíz éve dolgozott, a Somogyvári Gyógypedagógiai Intézmény is feketére változtatott borítóképpel búcsúzott kollégájától. Erzsike itt az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében végzett munkát, többek között a Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskolában fejlesztett SNI-s gyermekeket, de korábban egy siófoki magániskola előkészítő programban is dolgozott, így a környéken rengetegen ismerték és szerették.

Rengeteg a baleset ezen a szakaszon

A kommentelők szerint nem először történik baleset a két település között. „Ez a kanyar már nagyon sok emberéletet követelt. Érdemes lenne az 50-es táblát a kanyar után kitenni. Egy figyelmeztető táblát, amin kint van, hogy eddig mennyi ember életet követelt a kanyar. Esetleg valamilyen lassító megoldást oda” – írta egy kommentelő, akivel többen is egyetértettek. „Jézusom! Nem sokkal a baleset előtt vittem arra a gyereket suliba! Megint az a kanyar.…” - írta le a véleményét egy másik kommentelő. „Ott voltam! A reggeli, korai busszal utaztam Balatonboglárra, szörnyű látvány volt!” - írta egy szemtanú a balesetről.