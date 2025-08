„Ez a nő szörnyű” – Csúnyán betámadták a kislánya miatt Tücsit

A ghánai származású sztáranyuka általában csinos alakjával szokott feltűnni a sajtó hasábjain, viszont a közösségi médiában is kimondottan aktív. Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy mindenki ismeri, Tücsi televíziós és rádiós műsorvezetőként vált ismertté, de modellként és influenszerként is sikeres lett. Magánéletét tekintve összeházasodott Sofron István 'Sofi' jégkorongozóval, illetve 2019-ben megszületett közös gyermekük: Nara is.

Tücsi és Sofi boldogságban és nagy egyetértésben nevelik kislányukat (Fotó: Bors / Facebook)

Kiakadtak a rajongók

Tücsi Instagram-oldalán gyakran oszt meg olyan tartalmakat, amikben a 6 éves kislánya látható. Ezek főként megható, aranyos képek és videók, azonban egy új bejegyzés igencsak kiverte a biztosítékot sokaknál. A sztáranyuka jelenleg Mallorcán nyaral családjával, viszont még az indulásuk előtt megosztott egy olyan fotót, amiben a kis Nara ki van rúzsozva. Az internet népe emiatt felháborodásban tört ki. A téma a Reddit nevű közösségi oldalon komoly lavinát indított. A kialakult vitafórum ITT tekinthető meg.

Tücsi gyereke 6 évesen sminkeli magát?

„Szerintem felháborító, hogy egy 6 éves kislány sminkben tetszeleg az édesanyja közösségi oldalán, és erről nem a gyerek tehet... Milyen anyuka az ilyen?” – olvasható a bejegyzés alatti egyik visszajelzésben.

Ez a nő szörnyű, folyamatosan mutogatja azt a szegény kislányt. Simán kirakja az internetre fürdőruhába, úgy öltözteti, mintha egy mini felnőtt lenne. Sminken már nem is lepődök meg

– fejtette ki véleményét egy hozzászóló, azonban érkezett ellenvélemény is.

„Szerintem minden kislány kimázolta magát kiskorában az anyukája sminkkészletével. Ha néha megengedi ezt, az nem gond, nem lesz attól semmi baja. Viszont minden nap már más kérdés persze” – védte meg Tücsit egy kommentelő, akinek hozzászólása alá érkezett egy olyan vélemény, miszerint a kislány kontúrját elnézve, valószínűleg az édesanyja sminkelte ki Narát.

Tücsi új posztja igencsak nagy felháborodást keltett (Fotó: Szabolcs László)

Tücsi vajon mit szól ehhez?

Viszont ha megnézzük a sztáranyuka gyermekével közösen készült korábbi tartalmait, akkor láthatjuk, hogy eddig az utazásig egyáltalán nem volt kisminkelve a kislány. Továbbá látszik, hogy az influenszer anyuka törődik gyermekével és rengeteg időt tölt vele, így valószínűleg felelősségteljesen gondolkodik a gyermeknevelés terén. Mindenesetre lapunk megkereste Tücsit, aki jelenleg családjával nyaral, és annyit mondott, hogy nem kívánja kommentálni a történteket.