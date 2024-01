Már semmi sem akadályozza SMA Tomikát, hogy megkaphassa a több százmilliós csodagyógyszert

Nagyon ügyes volt Tomika a lumbálás alatt is, immár huszonegyedszer, és szerencsére gyorsan túl lett rajta. Még a kötelező pihenő időt is ügyesen végig feküdte, kisebb alkudozásokkal, hogy mikor ihat és ehet végre. Számomra mindig hihetetlen, milyen jókedvűen, mosolyogva képes végigcsinálni egy ilyen nehéz, megterhelő napot is.