Szívszorító kijelentést tett az SMA-s Tomika – Erre senki sem számított

Mondják, hogy a gyerekek elképesztő érzékkel, érzékenységgel és tudatossággal vannak jelen a környezetükben, s bizony azt is érzik, amit jó szándékból, kíméletből igyekeznek eltitkolni előlük a szeretteik. Ez pedig nem csak az egészséges, de a beteg gyerekekre is érvényes lehet. Erről tett most tanúbizonyságot a mindössze 6 éves Galó Tamás Dominik, aki SMA-val, azaz spinális izomatrófiával, más néven gerinc eredetű izomsorvadással küzd.

„Tomi vagyok, már rég írtam Nektek, de ma úgy gondoltam tehermentesítem Anikót. Elfáradt, nagyon megviseli a gyűjtés és hogy nem tud elég időt Tomikával tölteni a rengeteg teendő miatt.”

– kezdte a bejegyzést az édesapa az SMA-s Tomika Facebook-oldalán. Majd így folytatta:

„Amíg Tomika szeme csillog örömében, addig reméljük, hogy azt a részt jól csináljuk, de azt is tudjuk, hogy EZ MOST NEM ELÉG. Nehéz FELADATOT KAPTUNK az élettől, de veletek EGYÜTT megcsináljuk. Ma akkor láttam Anikón, hogy elfáradt, amikor Tomikával játszott, aki random megszólalt, hogy «ANYA, MA ÉN ÍROM AZ ESTI POSZTOT, hogy többet JÁTSZHASS VELEM!»”

Szíven ütő szavak, gondolatok. Ezt egy kívülálló is érzi. De vajon mi játszódott le a kisfiú szüleiben, Anikóban és Tamásban, amikor meghallották a fenti mondatot?

Fotó: Bánkúti Sándor

„Megdöbbentünk mindketten. Nem gondoltuk, hogy ennyire tudatosan jelen van a gyűjtésben, mert amennyire lehet, próbáljuk kihagyni. Mégis rányomja a bélyegét a gyerekkorára. Szerencsére még csillog a szeme örömében, még két év után is.”

– árulta el az édesapa, akinek sorait olvasva másoknak is megtelik a szíve szeretettel és reménnyel. Reménnyel, hiszen a szülők elszántan gyűjtenek, minden követ megmozgatnak, hogy összejöhessen a pénz a világ legdrágbb gyógyszerére.

„Annyira reméljük, hogy IDÉN CÉLBA ÉRÜNK Veletek, Együtt! Annyira szeretnénk CSAK ÉLNI, csak élni, és a gyógyulásra koncentrálni és ÉGYÜTT JÁTSZANI, amíg nem lesz akkora, hogy már nem akar velünk játszani…”

– zárta fájdalmasan szép sorait az édesapa, Tamás.

Nemrég arról számoltak be az SMA-s Tomika szülei, hogy a gyűjtés 546 514 000 forintnál tart, ami a kitűzött cél 71,9 százaléka! Azt szeretnék, hogy november közepére elérjék a 85%-ot, december végére pedig a célt!

Aki szeretne és anyagilag tud is segíteni, az IDE kattintva minden ehhez szükséges információt megtalál. Aki pedig SZERETNE, DE ANYAGILAG NEM TUD segíteni, attól azt kérik az SMA-s Tomika szülei, hogy OSSZÁK MEG ismerőseikkel a kisfiú internetes, illetve Facebook-oldalát és általa a történetét, megsegítésének lehetőségeit.