Negyedszer cselezte ki a halált a budakalászi családanya: ezúttal a zebrán ütötték el Annát

Anna január 23-án éppen biciklivel tartott hazafelé a 7 és a 10 éves fiával Budakalászon, amikor egy gyalogátkelőhöz értek. A családanyát pillanatokkal később elgázolták. A történtekről ő maga számolt be egy Facebook-csoportban, bár olyan stílusban fogalmazott, mintha külső szemlélőként látta volna az egészet.

Mentő vitte kórházba (képünk illusztráció) Fotó: Róka László

„Már csak 3-4 percre vannak otthonról. Gyalogosátkelőhöz érnek, leszállnak a bicikliről, mert csak igy szabályos átkelni, ezt a gyerekek is betéve tudják. Mint minden nap a délutáni csúcsidőben, most is, az átelleni oldalon áll a dugó. Anyuka meg is dicséri a kisebbik fiút, milyen szépen megállt a zebra előtt” – írta Anna.

Az anya az emlékei szerint benézett balra, hogy meggyőződjön arról, nem érkezik autó, majd szólt a gyermekének, hogy indulhat. Mikor aztán Anna is lelépett, már csak egy fehér motorháztetőt látott jobbról, majd bekövetkezett a gázolás. Anna elfeküdt az aszfalton, de nem magával törődött, inkább arról érdeklődött a jelenlevőktől, jól vannak-e a gyermekei. Látva, hogy mi történt, a gázoló kiszállt az autójából, majd a két kisfiú füle hallatára telefonon így szólt valakihez:



Most ütöttem el egy nyamvadt biciklistát.

Időközben Anna férje is a helyszínre érkezett, akihez odament a sofőr. Egy szót mondott:

Sajnálom.

Az erős fájdalmakkal küszködő Annát mentővel szállították kórházba. A traumatológia osztályon kivizsgálták és megállapították, hogy medencecsonttörést szenvedett, ezért műteni kell.

Anna egy valóságos túlélő. Gyermekkorában legyőzte a leukémiát, utána kompressziós csigolyatörést szenvedett, később pedig a mellrákból is felgyógyult.

A Bors szeretett volna beszélni Annával, de az egyik unokatestvérén keresztül azt üzente: most bővebben nem szeretne nyilatkozni, mert az operációra és a rehabilitációra kell készülnie.

Megkérdeztük a rendőrséget a baleset körülményeiről és arról, indult-e eljárás, ha igen, milyen, válaszukkal frissítjük cikkünket.