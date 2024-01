Felháborító eljárást vezetett be az Aldi: ha ezt megtagadják a vásárlók, a pénztárnál nem kötelesek kiszolgálni őket

Az Aldi munkatársainak azt mondták, hogy ne szolgálják ki azokat a vásárlókat, akik nem engedik átvizsgálni a táskájukat a pénztárnál.

Forrnak az indulatok az Aldi intézkedései miatt Fotó: aldi.hu

Egy Aldi bolti dolgozó még augusztusban mesélte a The Grocer Magazine-nak, hogyan vezették be a táskák átvizsgálását az üzletükben, ahol az ellenőrzéseket a biztonsági őrök és az Aldi munkatársai is végzik.

Azt kell kérnünk, hogy engedjék meg, hogy belenézzünk a táskáikba, hogy lássuk, nincs-e benne semmi a mi árucikkünkből

– árulta el egy Aldi dolgozó, aki azt is elmondta, hogy azoktól, akik nem tesznek eleget ennek a kérésnek, megtagadhatják az eladást. Ugyanakkor kiemelte, hogy ez az ő konkrét üzletükben ilyenre még nem volt példa. A szupermarket dolgozója szerint az üzletből kisétáló vásárlókat is bármikor megállíthatják a biztonságiak, ha lopás gyanúja merül fel.

Az Aldi tavaly azt mondta a Mirrornak, hogy ezt a fajta ellenőrzés nem szabták ki kötelezően minden egyes üzletükre, mindig az adott Aldin és a munkatársain múlik, hogy szükség esetén élnek-e ezzel a lehetőséggel. A táskaellenőrzés azonban mégsem újdonság, hiszen az Aldi üzleteiből már 2023 májusa óta érkeznek jelentések, amelyekben ilyen intézkedésekről számoltak be.

Az Aldi szóvivője hangsúlyozta, hogy ezeket az ellenőrzéseket szigorúan csak a vásárlók beleegyezésével végzik.