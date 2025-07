Figyelmeztetést adtak ki! Csúcsidőben halt le a metró

Teljes káosz alakult ki a New York-i metróhálózaton a kedd reggeli csúcsforgalomban, miután áramszünet sújtotta a West 4th Street-i állomást, ami az MTA (Metropolitan Transportation Authority) több metróvonalán is fennakadásokat okozott. A jelzőrendszer meghibásodását okozó áramszünet valószínűleg a rendkívül magas hőmérsékletekkel, és az elöregedő infrastruktúrával függött össze, mivel a városban hőriadó volt érvényben, 37 Celsius-fokot is meghaladó hőérzettel - írja a Mirror.

Az MTA tájékoztatása szerint a B és C járatok mindkét irányban leálltak, és súlyos fennakadások voltak az A, D, E, M és F vonalakon is. A D járat nem közlekedett az Atlantic Avenue és a 34th Street-Herald Square között; az A járat a 59th Street-Columbus Circle és a Jay Street-MetroTech között állt; az M járat a Delancey Street-Essex Street és a Forest Hills-71st Avenue között szünetelt; az E járat pedig mindkét irányban leállt a Queens Plaza és a World Trade Center között. Az F járatok a Jackson Heights és Bergen Street között az E és G vonalakon közlekedtek, elkerülve Manhattant, így a szigeten egyáltalán nem volt F metró szolgáltatás.

Az utasok azonnal a közösségi médiához fordultak, hogy kifejezzék elégedetlenségüket és leírják a "teljes káoszt". Elena Dyachkova, az egyik utas, az X-en azt írta: