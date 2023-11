Őrjöngenek a vásárlók: az Aldiban mutatták meg a valóságot pénztárakról - videó

Ha vásároltál már az Aldiban, akkor minden bizonnyal elsétáltál egy kis polc mellett a pénztáraknál, amelyről még csak nem is sejthetted, hogy milyen fontos haszna van.

Itt kéne elpakolni a megvásárolt termékeket Fotó: Pexels

Most egy tiktokker egy rövid videóban mutatta be, hogy mire való az emberek figyelmét gyakran elkerülő polc. Cooking with Tubz úgy tett, mint mindenki más: bement az Aldiba vásárolni, majd a hagyományos pénztárnál kifizette a megvásárolt termékeket, és berakta azt a bevásárlókocsiba. Ám a varázslat csak ezután következett.

Tubz miután végzett, a kocsit odatolta a kis polchoz, majd kipakolt belőle minden terméket a korábban már említett kis polcra, és bepakolta azokat a bevásárlószatyorba.

Tegye be az árukat gyorsan a bevásárlókocsiba, így gyorsabban félre tud állni az útból és segíteni tud a többi vásárlónak is a gyorsabb haladás érdekében

- mondta a videóban a Tubz, majd hozzátette:

− A csomagolópolcoknál rendesen és nyugodtan el lehet pakolni, és nem kell rohanni.