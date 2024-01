50 forintért árulják a házakat ezen a mesés horvát településen

A Dráva parti település a magyar határ közelében fekszik mesés környezetben. A 2000 fős lélekszámú település lakossága folyamatosan csökken. Ennek megállítására találta ki a városvezetés a 13 eurócentes, azaz ötven forintos vételárat.

50 forintért árulják a házakat a horvát településen / Fotó: Shutterstock

A világon nem egyedülálló módszer ez a lakosság csökkenésének megállítására. Olaszország és Franciaország egyes településeit már egy ideje ilyen módon népszerűsítik. Ezek a kezdeményezések adták az ötletet a horvát kisváros vezetésének is.

De mégsem állt be teljesen a sorba Légrád, mert a vételárat nem 1 euróban határozta meg, hanem ennek töredékében 0,13 euróban. Természetesen ennek jó oka is van. Ugyanis nemrég még a kuna volt Horvátország fizetőeszköze. Az ingatlanokat még akkor kezdték 1 kunáért értékesíteni. Miután eurózóna része lett az ország egyszerűen átváltották euróra. Így lett a házak ára 0,13 euró, azaz kb. 50 forint.

A településen volt már ilyen kezdeményezés 2018-ban. Akkor nagyon sikeresnek bizonyult, mert öt ház lelt új gazdára. Ezekbe azóta be is költöztek, sőt nőtt a bölcsődébe járó gyerekek száma is.

– számolt be róla a város polgármestere, Ivan Sabolic.

Azonban az "50 forintos ingatlanokra" pályázni kell és komoly feltételei vannak a megszerzésének. A beköltözőknek büntetlen előéletűeknek és 45 évnél fiatalabbnak kell lenniük. Nem rendelkezhetnek másik ingatlannal, és házasságban vagy élettársi kapcsolatban kell élniük. A település bízik benne, hogy a mostani akciójuk is nagyon eredményes lesz, és visszacsalogatják a fiatalokat Légrádra.