Szívszorító: pár millió forinton múlik a szívbeteg pici babák életét megmentő gép

Még az előtt megérkezett a szívbeteg babák nyitott életmentő gèpe, mielőtt összegyűlt volna rá a pénz, így Nyilka Ildikó, a Plüss Kommandó jótékonysági szervezet életre hívója már csak a csodában bízik, hiszen ha nem tudják kifizetni a gépet, azt visszaküldik.

Így néz ki a PandaGE gép, ami a szívbeteg babák életét megmentheti. Fotó: Facebook

Nagyon el vagyok keseredve, mert 5,7 millió forint hiányzik még az életmentő gép árából

— magyarázza a drámai részleteket a Borsnak a Plüss kommandó Alapítvány az Alapítványokért kuratóriumi elnöke, aki a harmadik fizetési felszólítás után, január 31-éig kapott haladékot, s ha addig sem fizetik ki az eszközt, visszaküldik.

Nagy szükség van erre a gépre, hiszen rengeteg pici baba életét menthetné meg. A csoda csak egy hajszálon múlik

— fohászkodik az asszony, aki munkája során már több mint százötven millió forinttal segített beteg gyermekeket.

Ha nem jön össze a pénz, visszaküldik a gépet. Fotó: Facebook

A jótékonysági szervezet műtét utáni babafészkekkel és speciális támasztókkal is támogatja a babák komfortját, segítetik fizikai és idegrendszeri fejlődésüket, amiért a Semmelweis Egyetem elismerését is kiérdemelték már. Ildikó szerint rengetegen lájkolják a Facebookon létrehozott bejegyzésüket, és sokan fel is hívják az adományvonalukat, ám itt most nagyobb összefogásra van szükség.

Az adományvonalon rengeteg embernek kellene telefonálnia ahhoz, hogy összegyűljön a pénz, ám az idő most sürget minket!

—magyarázza az alapítvány elnöke, aki mindenkitől csak annyit kér, hogy egy kávé árát áldozza a szívbeteg babák életmentésére.

Mindenkinek azt kívánom, hogy a kávé árának elutalása hozzon szerencsét az új esztendőben!

— zárja gondolatait Nyilka Ildikó, aki hisz abban, hogy az összefogás erejének hála meglesz a gép, amivel sok pici baba életét mentik majd meg az orvosok 2024-ben.

