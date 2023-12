Elképesztő kálvária: súlyos diagnózist kapott a 11 éves Amanda

Amanda egy életrevaló, jó tanuló, 11 éves kislány. Az iskolai elfoglaltságai mellett igyekszik élvezni a gyermekkorát, ám ebben több minden akadályozza. Kiskorától kezdve súlyos asztmában szenved, ezért az otthonában állandóan üzemben kell tartani egy légzéstámogató berendezést, hogy roham esetén el tudják hárítani a vészhelyzetet. A 100 ezer forint értékű gépet azonban néhány hete betörők vitték magukkal a tiszalúci házból.

Renáta mindent megad a gyermekeinek. Fotó: Olvasói

Mindent elvisznek, ami mozdítható

A család kétlaki életét él a két gyermekével. Ha a szükség úgy hozza, a budapesti albérletükben, máskor a tiszalúci házukban tartózkodnak, a Borsod vármegyei otthonukban a nem megfelelő közbiztonság miatt egyre tarthatatlanabb a helyzet:

- Ha eljövünk otthonról, betörnek, és mindent elvisznek, ami mozdítható. Így tűnt el már a laptopom és a kedvenc kávéfőzőm is, de a legnagyobb problémát azzal okozták, hogy Amanda légzéstámogató berendezését is elvitték. Ez a gép szinte nélkülözhetetlen, ha a lányom a régóta meglevő asztmája miatt fulladni kezd, az értéke pedig 100 ezer forint. A gép hiányában roham esetén be kell vinnünk a kórházba – mesélte dühösen Renáta, a két gyermekes édesanya.

Néhány hete akkor jöttek be, amikor éppen aludtunk. Egy kővel betörték az ablakot. Meg is ölhettek volna bennünket, csak a lélekjelenlétemnek köszönhető, hogy kereket oldottak

– emlékezett vissza Renáta.

- Feljelentést tettem a rendőrségen, de nem lett semmi eredménye. Azt hiszem, tudom is, kik az elkövetők, egy drogdíler bandára gyanakszom – árulta el Renáta.

Amandán négy hónappal ezelőtt egy újabb súlyos betegség tünetei jelentkeztek. Az egész testén fájdalmas, vörös színű elváltozások jelentek meg. Először a bőrgyógyászatra küldték őket, ám a a kenőcsök és gyógyszerek nem segítettek a gyermeken. Egy alaposabb kivizsgálás következett, majd megszületett a diagnózis: a 11 éves Amanda májzsugorodásban szenved. Nem sokkal később kiderült, hogy a törékeny kislányt egy másik betegség is kínozza, hiszen a légcsövén daganatot találtak.

Egyelőre nem tisztázott, hogy milyen természetűt, azt csupán január első felében tudják az orvosok megmondani a sejttenyésztés eredménye ismeretében.

A kislány testét fájdalmas kiütések borítják. Fotó: Olvasói

Amanda nagyon fáradékony, van, amikor egész nap nem is tud felkelni. Az elváltozások egyszerre viszketnek és fájnak, a lányom gyakran aludni sem tud tőlük. Hogy mi okozza a májzsugort, egyelőre nem derült ki pontosan. A lányom koraszülött volt, egy darabig a köldökén keresztül táplálták, így nem kizárt, hogy akkor sértették meg a fontos szervet

– árulta el Renáta, és hozzátette: az orvosok arra is gyanakszanak, hogy Amanda nyers húst fogyasztott.