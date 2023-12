Ködös, párás idő lesz a hétvégén, ritkán fogjuk látni a napot

Pénteken az ország nagy részében borult, erősen felhős lesz az ég, emellett pedig párás időnk lesz. Tartós ködfoltok is képződhetnek bárhol hazánkban. Kevés napsütésre van kilátásunk, az is maximum nyugaton lehet. Elszórtan fordulhat elő gyenge vagy vegyes csapadék. Reggel akár -10 fok is lehet, délután -2 és plusz 4 fok között fog alakulni a hőmérséklet.

Reggel akár -10 fok is lehet pénteken /Fotó: Illusztráció/pexels

Szombaton folytatódik a borult, párás idő, néhol megint sűrű ködfoltok képződhetnek. Eső szitálás, ónos szitálás is előfordulhat. Reggel 0, délután 2 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnapig velünk marad a borongós téli idő. Északnyugat felől szórványosan várható gyenge havazás, ónos eső, a déli országrészekben eső is. A fagyos reggel után délután 1 maximum 2 fokig melegszik fel a levegő - számolt be róla a Köpönyeg.hu.