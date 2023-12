"Reméljük, jó helyen van" - a Tesco parkolójából eltűnt 84 éves Magdiért aggódnak Komáromban

Pár fokos maximumokkal és durva éjszakai mínuszokkal tört be a téli időjárás Komáromba is. A talajmenti fagy és a csípős hideg ellen az átlag embernek sem könnyű védekezni, nem még egy idős néninek, aki egy szál sátorban él, egy parkoló hátsó sarkában.

A 84 éves Magdi néni még áprilisban költözött ki a komáromi Tesco parkolójába, eleinte egy darab kempingszékkel. Azt nem tudta megmondani, hogy honnan jött és, hogy ki ő, de eltökélt szándéka volt, hogy a parkolóban marad. Bár segítséget és idővel egy sátrat is kapott a helyiektől, az önkormányzat által felkínált lakhatási lehetőségekkel nem akart élni: Magdi néni saját lakást szeretett volna, ahol nem háborgatják. Ilyen lehetőséget azonban senki nem tudott neki nyújtani. Vélhetően ezért veszett nyoma az elmúlt napokban a néninek, hiszen a nagy hidegben az élete került veszélybe.

Magdi néni április óta egy sátorban élt a parkoló egyik hátsó szegletében Fotó: Facebook

Nem bírhatta a mínuszokat Magdi néni: eltűnt a parkolóból

Egy darabig működött is a sátras megoldás, a Tesco környékén mindenki tudott a néniről, beleértve az igazgatót is, aki engedélyezte, hogy a néni a hipermarket területén éljen. A hideg megérkezésével azonban egyre nehezebb lett az élete, a sátra beázott, az orkán erejű szél pedig szétfújta a ruháit. Valószínűleg ez kényszeríthette arra, hogy feladja és elköltözzön a parkolóból, azt azonban senki sem tudja, hogy hová ment.

Mi sok mindent felkínáltunk neki, idősek otthonától a hajléktalanszállóig, de semmit nem fogadott el. A hidegben azonban az élete került veszélybe, így összehívtunk egy operatív törzset a néni helyzetének megoldására

– mondta a Borsnak Dr. Baksa-Ströcker Renáta, Komárom jegyzője. A jegyző azt is kiemelte, hogy a szociális intézmények, a rendőrkapitány és a Tesco igazgatója is részt vett a megbeszélésen és közösen keresték a megoldást.

– Mire az operatív törzs összeült elment onnan, nem tudjuk, hogy hova, biztos talált menedéket magánúton. Nem tudunk róla konkrétat, de keressük, mert szeretnénk őt biztonságban tudni. Nagyon reméljük, hogy most jó helyen van és megoldódott az élete, de fel vagyunk rá készülve, hogy ha újra felbukkan, akkor ismét felkínáljuk neki az adott lehetőségeket – tette hozzá Dr. Baksa-Ströcker Renáta.

A nénin próbáltak segíteni helyi fiatalok és az önkormányzat is, de nem akarta elhagyni a sátrát Fotó: Facebook / Kovács Veronika

Ebben a hidegben mi lehet most Magdi nénivel?

A kérdés most mindenkiben az, hogy hol lehet Magdi néni. A komáromiak már napok óta nem látták, a sátra is eltűnt, de remélik, hogy minden rendben vele és biztonságban van. A sátor után reméljük, hogy talált melegebb helyet maga számára, Komáromban ugyanis -7 fokkal indult a hétfő reggel, de napközben sem lehetett sokkal melegebbre számítani, mint +1 fok. A következő napokban sem lesz kíméletesebb az időjárás: Mikulás napjához közeledve bár egy picit melegszik az idő, még így sem lépjük át a héten a +5 fokot, ami egy szál sátorban már nem kibírható. A következő napok ráadásul csapadékot is hoznak majd, az északi tájakon akár havazás is várható.