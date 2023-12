Megbénította a havazás az országot

A Budapest Airport Zrt. arra kéri az utasait, érkezzenek korábban a reptérre az időjárási körülmények miatt, legalább két órával a járatuk indulása előtt. Közleményük szerint az intenzív havazás ellenére a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zavartalanul üzemel, mindkét futópálya nyitva van, korlátozásokat nem kellett bevezetni. A "havas flottájuk" folyamatosan takarítja a futópályákat, a gurulóutakat és az előteret. Ennek ellenére azonban a gépek jégtelenítése miatt a nap folyamán folyamatosan várhatók kisebb késések.

Fennakadások a reptéren, járhatatlan utak Dunántúlon Fotó: Czinege Melinda

A havazás ellenére náluk tehát csak kisebb fennakadások vannak, a Dunántúl több térségében viszont nehezen járhatók az utak. Kidőlt fákhoz, árokba csúszott autókhoz, elakadt kamionokhoz riasztották a tűzoltókat a csütörtök reggeli órákban. Több útszakasz is le van zárva, az autósoknak kerülniük kell:

Veszprém vármegyében fa dőlt a 82-es főútra Cseszneknél, amely a fél útpályát elfoglalja. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a 82-es főutat lezárták a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű járművek elől, Kádártánál, Zircnél Nagyesztergárnál visszafordítják ezeket. Ezen felül a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az éjszaka többször is riasztották őket fakidőlésekhez a tűzoltókat.

Zala vármegyében Csapi és Zalasárszeg között szerdán két autóbusz akadt el a havas úton, az egyikben gyerekek is utaztak. Miután a zalakarosi tűzoltók kivontatták a két járművet, ugyanazon a helyszínen később újabb két autóbusz és egy kamion is elakadt, amelyeket szintén ki kellett menteni. Zalabérben egy kidőlt fa betörte egy autó szélvédőjét, Zalaegerszegen szintén parkoló autóra esett egy nagyobb méretű faág, Kisbucsában, továbbá Zalaszentgróton két helyszínen is úttestre dőlt fákat távolítottak el a tűzoltók.

Somogy vármegyében többfelé havazik, de elzárt településük nincs. Azonban a vármegye tűzoltóinak szerdától csütörtök reggelig 87 beavatkozásuk volt a hó miatt, ebből 77-szer kidőlt fa, tíz esetben baleset miatt kellett vonulniuk.

Vas vármegyében megszűnt a csapadék, minden út járható, a főutak burkolata sónedves, az alsórendű utakon még előfordulnak havas, latyakos szakaszok. Kedd éjszaka és szerdán összesen 5-10 centiméternyi hó hullott, újabb havazásra egyelőre nem számítanak A tömegközlekedésben nem voltak fennakadások, egyes vonatok szerdán 20-30 perces késéssel közlekedtek.

Fejér vármegyében csütörtökön reggel 8 óráig több mint nyolcvan helyszínen avatkoztak be a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Vármegyeszerte főként a lehullott hó súlya miatt kidőlt fák eltávolításához és árokba csúszott járművek mentéséhez kérték az egységek segítségét.Sárbogárd-Rétszilasnál kidőlt akácfák akadályozták a vasúti forgalmat hajnalban, a sínekről ötven ágat motoros láncfűrésszel távolítottak el. Hajnalban Sárbogárdon egy utasok nélküli autóbusz hátulja lecsúszott az útról, a buszmegálló tartotta meg, a járművet tűzoltódaruval húzták vissza az útra. Gánt-Kőhányásnál elakadt kamionok akadályozzák a forgalmat.

Tolna vármegyében pedig lezárták a 63-as főutat Bikács belterületén - közölte az MTI.