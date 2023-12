Ködös, enyhe időnk lesz, akár 10 fokig is felmelegedhet a hőmérséklet

Kedden egész nap felhős, párás időnk lesz, de csapadékra szerencsére nem kell számítanunk. Estétől aztán délnyugat felől beborul az ég és esőzés kezdődik, emellett élénk lesz a délnyugati szél is. A hőmérséklet plusz 4 és 9 fok között fog alakulni.

A héten enyhe télies időnk lesz /Fotó: Pixabay.com

Szerdán borús, párás időnk lesz, északon tartós ködfoltokkal. Délen sokfelé, északon csak szórványosan fog előfordulni eső. A hőmérséklet tovább enyhül, 6-7 fok is lehet napközben. Estétől megerősödik az északnyugati szél.

Csütörtökön elkezd csökkenni a felhőzet, azonban tartós marad a köd. Már csak keleten fordulhat elő csapadék. A szél azonban továbbra is erős marad. A hőmérséklet akár 10 fokig is felmelegedhet délután - számolt be róla a Köpönyeg.hu.