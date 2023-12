Óvjuk meg a laptopot a hidegtől!

A Fanny magazin nagyon hasznos tippeket szedett össze:

1. Veszélyt jelent a pára Ha a laptop áthűl, ne kapcsoljuk be azonnal, amint zárt térbe vittük! A hirtelen hőmérséklet-változás komoly károkat okozhat a gépben. A megjelenő pára akár zárlathoz is vezethet, ezért érdemes elég időt hagynunk arra, hogy a készülék magától szobahőmérsékletűre melegedjen. 2. Legyünk türelmesek! Ne próbáljuk meg a laptop felmelegedését siettetni azzal, hogy forró levegőt fújunk rá hajszárítóval vagy hősugárzóval! A hirtelen érkező meleg nem tesz jót az eszköznek. Ezzel a burkolatban is károkat tehetünk, a billentyűzetünk könnyen megolvadhat. 3. Ne tegyük a konvektorra! Nem érdemes a bekapcsolt fűtőtest közelében sem tartani a laptopot a hirtelen hőmérséklet-változás káros hatása miatt. Az pedig végképp veszélyes megoldás, ha a konvektoron próbáljuk felmelegíteni, ez ugyanis komoly károkat okozhat. 4. Számít a minőség Ha muszáj zord időben is a szabadban használnunk a készüléket, érdemes a környezeti hatásoknak leginkább ellenálló típusokat választani. Bizonyos eszközök társaiknál jobban tűrik a hideget és a nedvesség is kevésbé viseli meg őket. Ez leginkább a business class, avagy üzleti besorolású gépekre jellemző. 5. Vízálló védelem Ahhoz, hogy minél kevésbé tegyük ki az eszközt a hidegnek, beszerezhetünk hőszigetelt laptoptartót, ami segít megvédeni a gépet az átfagyástól. Ha vízállót választunk, az a csapadékos időben is hasznunkra válhat. 6. Tartsuk melegen! Vásárolhatunk laptopmelegítőket, amelyeket a készülék mellé helyezhetünk, ezzel védve azt a hideg időjárási körülményektől. Ha a kültéri munkavégzés során van áramellátás, a melegítőpanel használat közben is képes megóvni az eszközt a fagytól. 7. Alternatív megoldás Amennyiben a szabadtéri munkavégzés során nincs biztosítva áramvételi lehetőség, a túraboltokban kapható melegítőtasak is a segítségünkre lehet. Ugyan ezeket általános melegítésre használják, de hosszú időn át képesek hőt sugározni, ami megvédheti a készüléket. 8. Ne hagyjuk a kocsiban! Ügyeljünk rá, hogy ne felejtsük az autóban a laptopot! A fagyás miatti hőtágulás károsíthatja az eszköz folyadékkristályait, így a kár visszafordíthatatlan lehet. Ha mégis bent felejtettük, otthon vegyük ki a tartójából és legalább még egy óráig ne kapcsoljuk be!

1.

Vegyük ki a GPS-t!

Kényelmes megoldásnak tűnhet a kalaptartóban tárolni a a hordozható GPS-t, azonban télen, ahogy a laptopot, úgy ezt az eszközt sem érdemes az autóban hagynunk. Nem csupán egy esetleges lopást előzhetünk meg ezzel, hanem a hideg károsító hatását is, ami tönkreteheti a készülék akkumulátorát vagy az érintőképernyő érzékenységét.

2.

Inkább tegyük el

Habár a mobilunk ma már rendszeresen a kezünkben van, a téli zimankóban érdemes inkább a táskában tartani, hogy védjük a környezeti hatásoktól. Ahogy a laptopok esetében, úgy az okostelefonunknál is károkat okozhat a pára, ezért hazaérve érdemes megvárnunk, amíg átveszi a szobahőmérsékletet. A vízálló készülékek kevésbé vannak kitéve ennek a veszélynek, de ajánlott rájuk is odafigyelni a fagyban.

3.

Fagyos felvételek

A zord idő leginkább az eszközök akkumulátorát és az elemeket gyengíti. Akár már 10 fokos hőmérséklet-ingadozás is kárt tehet a készülékekben. Ha ragaszkodunk hozzá, hogy kameránkat magunkkal vigyük a fagyban, figyeljünk rá oda, hogy minden felesleges funkció ki legyen kapcsolva, ezzel óvva az akkumulátort. Adott esetben a LED-kijelző folyamatos működése sem szükséges.

4.

Érzékeny eszközök

Habár gyakran hallgatunk zenét útközben, a hideg időjárási viszonyokra a fülhallgatók is érzékenyek lehetnek. A vezeték nélküli típusoknál csökkenhet az akkumulátor élettartama, emellett a műanyag és a gumi is károsodhat. A vezetékes fajtákat óvjuk a hideg okozta merevségtől és ne hajlítgassuk túlzottan! A megfelelő tokok őket is megvédhetik. A fagy a pendrive-ot és a hordozható merevlemezeket sem kíméli. A hőtágulás károkat okozhat a winchester belsejében lévő mozgó alkatrészekben. Ezeknél az eszközöknél is fontos, hogy hazaérve hagyjuk őket maguktól felmelegedni.

5.

Tartsuk melegen!

A hideg időjárási körülmények a táblagépet sem kímélik, így épp úgy, ahogy a laptop esetében, igyekezzünk elkerülni, hogy átfagyjon, ne hagyjuk sokáig a zimankóban. Ha mégis magunkkal visszük, hőszigetelő tokkal csökkenthetjük a károsodás kockázatát. Hazaérve gondoskodjunk róla, hogy legyen elég ideje szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt bekapcsoljuk!

6.

A bőrünkön érezzük a telet

Habár típustól függően változik, hogy az okosóránk mennyire bírja a zord körülményeket, általánosságban elmondható, hogy a komoly mínuszok esetükben is kárt tehetnek az akkumulátorban és a kijelzőben. Indulás előtt töltsük fel teljesen, hogy minél hosszabb ideig működjön odakint! Azonban, ha nem használjuk, kapcsoljuk ki és tegyük el! Ha hosszú ideig a fagyban marad, az hozzájárulhat a belső alkatrészek meghibásodásához.