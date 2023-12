Ebben a magyar városban esett a legtöbb hó - Mutatjuk a toplistát

A szerda esti órákban az ország több pontján kezdett el hullani csapadék. Sokfelé esett eső, havas eső, ónos eső, hó is. Az egész éjszaka lehulló mennyiségének köszönhetően csütörtök reggelre az ország több pontján 10 centiméter feletti hómennyiség várta az embereket.

Az ország több pontján szerda este óta esik a hó. (Képünk illusztráció) Fotó: MTI

Kitesz magáért az a mediterrán ciklon, amely az ország nagy részére kiadós csapadékot hozott magával. A Dunántúlon már szerda reggel többfelé havazott, majd a havazás a középső tájakra is átterjedt. Itt kezdetben még többfelé eső is esett, azonban a ciklon hátoldalán érkező hidegebb levegőnek köszönhetően estétől az eddig esős tájakon is havazásba váltott a csapadék, még a keleti tájakra is jutott némi hó. A Dunántúl egyes területein 20-25 centiméter hó hullott.

A legtöbb hó, nagyjából 25 centiméter csütörtök reggelig Kaposvár környékén hullott, ezt követi a Bakonyban található Zirc és Csesznek 22 centiméterrel, de még a Dunakanyarban, Kóspallagon is 20 centiméteres a hótakaró.

TOP lista:

1. Kaposvár: 25 cm

2. Zirc 22 cm

3. Kóspallag 20 cm

Ami a nagyobb városokat és a megyeszékhelyeket illeti, Budapest, Veszprém és Győr közelében 10-12 cm hóra lehet számítani. Miskolc, Eger, Salgótarján, Tatabánya, Pécs, Szekszárd közelében pedig akár 20 cm feletti hómennyiségre is. Kaposvár közelében 20-30 cm hó is eshet.

Csütörtökön a középső és a keleti tájakon többfelé várható újabb havazás, havas eső, a Tiszántúlon eső is. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon hófúvásokat okoz – jelezte előre a Köpönyeg.

A hét vége felé mérséklődik majd az idő. Fotó: Köpönyeg

Az ország nagy részén erősen felhős, vagy borult, párás idő lesz pénteken. Néhol tartós ködfoltok is lehetnek. Kevés napsütésre kell számítanunk és elszórtan előforduló gyenge vegyes csapadékra.