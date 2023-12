"Tombolni fog a szerelem ennek a jegynek a szülötteinél" - jósolt nekünk Európa főboszorkánya

Bármennyire is az új év küszöbén állunk van még néhány nap az esztendőből. Ez sokak számára hatalmas jelentőséggel fog bírni, mert ez az időszak akár meghatározhatja a szerelem terén a jövő évet. Továbbra is úgy látja a jósnő, hogy a jövő évben a szerencse az élet minden terén leginkább az oroszlánoknak fog kedvezni. Ez a pozitív fordulat már az év utolsó napjaiban is határozottan érezhető lesz. De azért néhány negatív dolgot is lát Szegedi Erika.

Sok csapadékra és kisebb belvizekre országszerte kell számítani, de ezek nem lesznek nagy horderejűek. A legtöbb ember hangulata már most tükrözi, hogy egy nehezebb út végére értek, és most már felszabadultan lehet örülni annak a sikernek , ami a sok alázatos munka gyümölcseként beérett

- mondta a főboszorkány.

Pár nap van már csak vissza az évből, de sokak életébe beköszönhet még a nagy szerelem fotó: Faludi Koppány



Bak: A szerelemben nagyon óvatosnak kell lenniük és ha van párjuk akkor kicsit több figyelmet kell szentelniük rá az ünnepek alatt, mert könnyen elveszíthetik.

Vízöntő: Ez az év vízválasztó volt nekik a szerelemben. Nagyon fontos, hogy ne vágjanak bele ebben a pár napban semmi újba, mert nem fogja siker koronázni a kezdeményezést.

Halak: Mint mindig szembe úszik az árral. Neki különösen nagy figyelmet kell szentelnie arra, hogy lenyugodjon az év végén, és ne csapongjon. Mert ha nem így tesz elveszítheti azt az embert aki igazán fontos a számára.

Kos: Nagyon céltudatos, de most a lelke nem kiegyensúlyozott. Kicsit maga mögött kell hagynia a munkát, és a szeretetre és a szerelemre kell koncentrálnia.

Bika: Körülötte tombolni fog a szerelem. Új kapcsolat, új szerelem. De neki érdemes kitartani a régi párja mellett, mert nem biztos, hogy minőségi cserét csinál egy újjal.

Ikrek: Nem volt szerencsés évük, és továbbra sem lesz. Ne akarjon ebben a pár napban új terveket szőni. A következő időszakban nem is fog beköszönteni nála a nagy szerelem.

Rák: A legcsaládcentrikusabb jegy. Hajlamos arra, hogy egyet lépjen előre és egyet hátra. Most viszont határozottnak kell lennie, mert itt a nagy lehetőség, hogy beköszönjön a boldogság az életébe.

Oroszlán: Számukra most veszi kezdetét életük legsikeresebb időszaka. Neki nincs mire várnia, élnie kell a kínálkozó lehetőségekkel, mert pozitív változás áll be az életében.

Szűz: Nagyon szeretik a rendet maguk körül. Most fontos, hogy kicsit el tudják engedni magukat, mert csak úgy lehetnek boldogok.

Mérleg: Újra kell gondolnia az egész életét. El kell engednie a munkát, mert csak úgy építhet új jövőt.

Skorpió: Ez a két hét is hozhat számukra új szerelmet. Annak ellenére, hogy nehezen tudja kimutatni az érzelmeit, most mégis el fogják tudni varázsolni a jövendőbelijüket.

Nyilas: Minden téren nagyon óvatosnak kell lenniük. De számukra a jövőben gyermekáldás is mutatkozik.