Hazánk főboszorkánya üzent a Bors olvasóinak: "Most kell nagyot álmodni!"

Füstölő illata, sejtelmesen lobogó gyertyaláng és félhomály. A főboszorkány megkeveri a pakli kártyát. Kihúz egy lapot és lerakja az asztalra, majd mellé teszi a többit. Rezzenéstelen arccal kezd bele a következő időszak elemzésébe, melyben a kártyalapok kalauzolják.

Szegedi Erika, Európa és Magyarország főboszorkánya Fotó: Bors

A megvalósítás időszaka fog következni. Most kell nagyot álmodni, mert az univerzum kegyes lesz mindenkihez. Akinek vannak céljai, azt felkarolja. Persze, ez nem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni. Tenni kell érte. Viszont rengeteg pozitív energiát küld az univerzum, és így az álmokból, és a tervekből valóság válik.

– mondja megnyugtatóan Szegedi Erika Magyarország és Európa főboszorkánya.

A lapok nehéz időszakról tesznek tanúbizonyságot. De az alagút végén már ott dereng a cél. Elmondása szerint nagyon fontos, hogy mindenki higgyen abban, hogy ha kemény munkával és alázattal megy előre az úton, akkor siker fogja koronázni a munkáját és a vállalkozását.

Bak

Legyen óvatos. Több üzleti partner mutatkozik hamisnak. Mindig legyen nagyon körültekintő mielőtt új üzletbe megy bele, mert ez nem az ő időszaka lesz.

Vízöntő

Nagyon jó üzleti lehetőségek kínálkoznak neki. Bármibe is kezd bele azt siker fogja koronázni. Viszont szeret nagy lábon élni, így kicsit fogja vissza magát.

Halak

Neki is óvatosságra kell törekedni. Nagyon sok hamisság mutatkozik körülötte. A csillagok nem jót mutatnak számára. Inkább a már meglévő vállalkozásra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, és nem szabad semmi újba belekezdeni. Ez időszak nem szerencsés számára munkahely változtatásra, vagy új üzleti lépésekre.

A tarot kártya 78 lapból áll Fotó: Alina Vilchenko / Illusztráció - Pexels

Kos

A kos önfejű. Mégis meghozza számára a sikert a munkahelyen vagy a vállalkozásban. Aki éppen munkahely váltás előtt áll, az ne azonnal lépjen, inkább több lehetőség közül válasszon. Nekik hatalmas sikert és szerencsét mutatnak a lapok az év hátralévő részére.

Bika

A szerelemben inkább szerencsés, mint a karrierben. Nem lesz nagy kitörési lehetősége, különösebb változásra nem számíthat, számára a jövő év eleje hozza meg az igazi sikert.

Szegedi Erika kártyából jósolt a Bors olvasóinak Fotó: Bors

Ikrek

Nagyon figyeljen oda. Türelmesnek kell inkább lennie, mert jót mutatnak neki a kártya, csak hosszabb a sikerhez vezető út. De ha lassan megfontoltan intézi a dolgaikat, akkor ez meghozza számára az igazi áttörést. Az anyagi helyzete és a karrierje egyaránt egyenesbe kerül.



Rák

Stagnáló állapot fogja jellemezni a következő időszakot. Ebben az időszakban ne várjon semmi komoly változást. Anyagi helyzete nem lesz túl sikeres, ezért vissza kell fognia magát a költekezésben, mert nehéz idők következnek.

Oroszlán

Az oroszlánnak nem kell félteni. Általában szerencsések és most is rájuk mosolyog Fortuna. Most kell meglépni azt amit már régóta halogat, mert révbe fog érni. Eljött az ő ideje.

Mérleg

Komolyabb gondok lesznek anyagi tekintetben. Ez abszolút nem az ő időszaka lesz, sőt még a jövő év sem fog kedvezni neki. De ne keseredjen el, mert utána lesz lehetősége változtatni a dolgokon.

Sokan kíváncsiak rá, hogy mit tartogat számukra a jövő Fotó: Pexels/Anete Lusina

Skorpió

Utazás és külföldi munkalehetőség vár rá. A skorpiót fogja leginkább a tenyerén hordozni a sors. Élvezze ki ezt az időszakot, mert rengeteg örömben és pozitív dologban lesz része.

Nyilas

Őt egy apró szellő is ki tudja billenteni az egyensúlyából. Túlságosan érzékeny és sértődékeny lesz. Próbáljon meg odafigyelni rá, hogy ne az érzelmei vezéreljék a döntésekben, hanem a józan ész.

Szűz

Ne tétovázzon! Most jött el ő ide. Szerelemben és anyagi javakban pozitív változás következik. Viszont , ha tervezi, hogy új munkahelyre megy dolgozni, akkor ezt ne most tegye, hanem maradjon a réginél.