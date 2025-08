Halálos cunami Japánban: Mor próféta jóslata mentette meg Nikolettet

Több magyar turista még júniusban azonnal lemondta a japánba való utazását Mor Plai thaiföldi próféta nő jóslata miatt. A Ripost még akkor beszámolt arról, hogy többek között M. Nikolett is, aki augusztusra tervezte a térségbe való utazását, de miután az interneten találkozott Mor Plai cunamit megjövendölő figyelmeztetésével, visszaváltotta a jegyét. Most Nikolett a Borssal is megosztotta, hogy hogyan éli meg, hogy a japán partokat ostromló vízoszlopok hátborzongató látványát otthonról, a kényelmes és biztonságos karosszékéből csak a televízió híradásain keresztül követheti nyomon.

Nikolett bár szeret utazni, rendszeresen követ mindenféle előrejelzést, mert nemcsak a cunamitól, hanem a vírusoktól is tart / Forrás: Nikolett fotója

Nikolett megmenekült a cunamitól

Nikolett sok kritikát kap azért is, mert szeret utazni, de azért is, mert túl körültekintően teszi ezt. Különösen az utazási cél kiválasztásakor válogatós. Mindent alaposan leellenőriz, mielőtt útra kel. Május végén is így tett, de aztán úgy ítélte meg, veszélytelen a pár napos augusztus elejére tervezett út a távol-keleti régióba. Ezután futott bele Mor Plai próféta jóslatába, aki pusztító cunamit jövendölt éppen július közepére. Mor Plai már nem volt ismeretlen számára. Ugyanis ő az a fiatal thaiföldi próféta nő, aki nagyon jól, jó kommunikációval, trendi módon kezeli a kortárs tömegkommunikációs felületeket. Ázsiában a legutóbbi mianmari földrengés előrejelzése óta pedig valóságos kultikus tisztelet övezi. Nos Mor úgy tűnik egyelőre nem képes hibázni: a japán cunamit is behúzta. Nikolett pedig örül, hogy hallgatott rá.

Mindenki hülyének nézett itthon, hogy hallgatok egy thaiföldi "bolond" nőre, aki össze-vissza hablatyol a látomásairól. Ráadásul nálunk a nyilvánosságban szinte teljesen ismeretlen. Én viszont alaposan utánajártam, és egyszerűen hiteles forrásnak tűnt. Hittem neki. Ő nemcsak egy Tv jós, vagy ilyesmi. Gyerekkora óta kapcsolatot tart a kozmikus világgal, alaposan tanulmányozta a buddhizmust és hinduizmust is

- nyilatkozta Nikolett a Borsnak. Arra a kérdésre pedig, hogy egy kicsit sem bánta-e meg, hogy visszamondta az utat, egészen egyértelmű válasz adott.