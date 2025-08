Szabadon engedték a férfit, aki fegyverrel próbálta elrabolni Anna hercegnőt: retteghet a királyi család?

Fél évszázaddal azután, hogy fegyverrel próbálta elrabolni Anna hercegnőt, és négy embert megsebesített, Ian Ball ismét szabadon jár-kel az utcákon – és még mindig megszállottja a királyi családnak.

Károly király és húga, Anna hercegnő

Fotó: AFP

Ismét veszélyben lehet Anna hercegnő?

Ball 1974 márciusában támadta meg a hercegnő limuzinját London szívében. A sofőrre, testőrökre és egy újságíróra is rálőtt, majd megpróbálta kirángatni a hercegnőt az autóból, hogy 3 millió fontos váltságdíjat követeljen a királynőtől. Az elrablási kísérlet során Anna legendássá vált mondattal utasította vissza:

Not bloody likely! – Na azt már nem!

Ballt pszichiátriai intézetbe zárták „határozatlan időre”, de 2019-ben csendben kiengedték a hírhedt Broadmoor kórházból. Most 77 éves, és egy londoni szociális otthonban lakik – szabadon, próbaidőn. Nemcsak hogy nem tanúsít megbánást, de saját könyvet is írt az esetről, amelyben azt állítja: nem is a valódi Anna hercegnőt próbálta elrabolni, az egész „hoax” volt, egy rendőr is segítette benne, akit csak „Frankként” emleget. A könyv szerint a golyók nem is voltak igaziak, és a terv csupán az volt, hogy nyilvánosságot szerezzen önéletrajzi regényéhez. A realitásérzékét elvesztett férfi ma is rendszeresen posztol a közösségi médiában, szórólapokat terjeszt, és pénzdíjat ajánl azoknak, akik igazolni tudják az elméleteit.

Eközben a brit hatóságok hivatalosan figyelik, de egyelőre nem lépnek közbe, mivel Ball pszichiátriai státusza nem indokolja az azonnali visszazárást. A királyi család nem kommentálta a hírt, de információk szerint Anna hercegnőt és a biztonsági főnököket értesítették Ball szabadon engedéséről. A közvélemény viszont felháborodott: hogyan lehetséges, hogy egy ilyen veszélyes múltú ember, aki semmit nem bánt meg, és még mindig a hercegnő megszállottja, újra szabadon élhet?

Ball továbbra is úgy véli: ő egy ártatlan, józan munkásosztálybeli „disszidens”, akit az „arrogáns felsőosztály” büntetett meg. Állítása szerint nem akart senkit bántani, sőt, a váltságdíjat az NHS-nek akarta adományozni.

Teljes őrültség – ezt már én is elismerem

– vallotta be nemrég egy interjúban.