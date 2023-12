Újabb nagyszerű művész hagyott itt minket, gyászolnak a zenerajongók

Szomorú hírt közölt a Zeneakadémia csütörtök este: elhunyt Rolla János Kossuth-díjas magyar hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmestere, érdemes művész, a Zempléni Művészeti Napok alapítója. A zenészt 79 éves korában érte a halál.

Az 1944-es születésű Rolla nem csak a Liszt Ferenc Kamarazenekar egyik alapítója, de több, mint fél évszázadon keresztül az együttes koncertmestere volt, emellett 1979-től visszavonulásáig művészeti vezetőjeként is ténykedett. 1967 és 1974 között a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarában is játszott. Sokat tett a kultúráért akkor is, amikor épp nem állt színpadon: nevéhez fűződik a Zempléni Művészeti Napok megalapítása.

2008-tól haláláig tanított a Zeneakadémián, 2008 és 2011 között a Kamarazene Tanszéket vezette. A Liszt Ferenc Kamarazenekarral több mint kétszáz hanglemezen hallható a játéka, melyet nem csak itthon csodáltak, de a nemzetközi komolyzenei szakma is elismerően nyilatkozott róla.

Nyugodjék békében!