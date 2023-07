Meghalt a magyar származású világhírű zongoraművész

Hosszú ideje tartó rákos betegség után 77 éves korában elhunyt André Watts, a 20. század század egyik legkiemelkedőbb amerikai zongoristája. Halálhírét menedzsere, Linda Marder jelentette be.

Fotó: Matty Zimmerman / MTI

André Watts a németországi Nürnbergben született 1946. június 20-án Maria Alexandra Gusmits magyar származású zongoraművész és Herman Watts, az amerikai hadsereg afroamerikai tiszthelyettese gyermekeként, nem sokkal később a család az Egyesült Államokba költözött.

André nyolcévesen kezdett el a zongorázni, első zongoraleckéit édesanyjától vette. Sok gyerekhez hasonlóan ő sem szerette a gyakorlást, anyja ezért bátorításképpen történeteket mesélt Liszt Ferenc szorgalmáról, ezek segítették abban, hogy igazi zenésszé válhasson. Kilencévesen indult első versenyére, amit rögtön meg is nyert, 16 évesen pedig már a Carnegie Hallban debütált, ezzel a televízióban is közvetített koncerttel vette kezdetét fél évszázados nemzetközi karrierje. Ötször jelölték Grammy-díjra, egy alkalommal el is nyerte a rangos zenei kitüntetést. Barack Obama amerikai elnöktől 2011-ben megkapta a National Medal of Arts és a National Humanities Medal magas állami kitüntéseket.

2002 novemberében szubdurális hematóma miatt sürgős műtéten esett át. 2004-ben ismét meg kellett operálni porckorongszakadás következtében, amely a bal keze használatát is befolyásolta, de a műtétek utáni felépülése után is rendszeresen koncertezett. Többször is járt Magyarországon, ahol a Zeneakadémia nagytermében lépett fel.

Egy korábbi interjúban felidézte, hogy az iskolában eleinte nehezen találta a helyét, mert nem volt sem fehér, sem fekete. Szerinte élete során nagyon megkönnyítette a dolgát anyja tanácsa, hogy nehéz helyzetekben ne gondolja okvetlenül, hogy a probléma oka a bőr színében rejlik.