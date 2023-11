Sztriptíztáncosnak hittek egy rendőrjárőrt a beindult lánybúcsús csajok - Vicces videó!

Hihetetlen, de igaz. Csendháborítási bejelentés miatt ment ki egy házibuli helyszínére egy rendőrjárőr, amikor kellemetlen meglepetésben volt része. Az ajtón belépve ugyanis egy csoport részeg, lánybúcsús nővel találta szembe magát, akik leakarták vetkőztetni, és kórusban ordibálták neki, hogy "táncolj". Az esetről még egy TikTok-videó is készült, ugyanis a bulizó nők között a legtöbben tényleg azt hitték, hogy egy táncos meglepetésben van részük.

Sztriptízesnek néztek egy hivatásos rendőr járőrt /Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A férfi a felvétel tanúsága szerint teljesen zavarta jött, de rövid úton közölte, hogy a zenét le kellene hallgatni, és ő nem sztriptíztáncos. Az viszont biztos, hogy a rendőrnek, és a lánybúcsús nőknek is örök emlék lesz az eset, ami most már közkincs az internet népe számára is.

A teljes videót az esetről itt tudjátok megtekinteni: