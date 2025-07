Nagyot hibázott Kulcsár Edina, saját magát buktatta le

Kulcsár Edina igazán aktív életet él, hiszen négy gyermek édesanyja, közben pedig természetesen influenszerkedik és az üzleti ügyeit is intézi. Sokan el sem tudják képzelni, hogy van ideje ennyi mindenre, de ebből is látszik, hogy ő egy igazi profi – bár az egykori szépségkirálynő most vétett egy mondhatni amatőr hibát, ráadásul nyilvánosan.

Kulcsár Edina / Fotó: Gábor Zoltán

Tegnap volt 1 éve, hogy Kulcsár Edina családjához csatlakozott egy cuki cica, a híresség pedig ma meg is emlékezett erről a jeles évfordulóról egy Insta Storyban – de akadt egy kis bökkenő, ugyanis hibázott és elírta a szöveget: "Tegnap volt kereken 1 éve, hogy ezt a kis CSODA a családunk része lett!"

Kulcsár Edina nem hagyta szó nélkül a hibáját (ami talán elsőre fel sem tűnt sokaknak, így mondhatni lebuktatta magát):

Olyan rossz, hogy nem lehet szerkeszteni sztorit! Én 6-szor fogalmazok át néha valamit mire kiteszem, aztán néha a másik fele úgy marad ahogy kezdtem. De azért gondolom mindenki értette, mit és hogy akartam írni.

A legtöbb influenszer nem igazán szokott ilyen baki után magyarázkodni, de Kulcsár Edina tiszta vizet öntött a pohárba, emberien reagált és ezzel minden bizonnyal csak szimpatikusabb lett a rajongóinak – hiszen az egy igazán jó emberi tulajdonság, ha képesek vagyunk belátni, hogy hibáztunk.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy videót a cuki cicáról.