Meghalt Szegő András

Letaglózva, mély fájdalommal tudatta a hírt a Nők Lapja szerkesztősége, hogy szeretett kollégájuk, Szegő András hosszú betegség után elhunyt.

Ameddig állapota engedte, dolgozott – az űr, amit maga után hagy, kitölthetetlen, nincsenek szavak... András 75 éves volt. Nyugodjon békében, őszinte részvétünk a családnak

- olvasható a közleményben.



Szegő András volt a Képes Sport munkatársa, részt vett az MTV sportközvetítéseiben is. 1994-tól a Nők Lapja szerzője volt, és a Sport Plusz című lapban is jelentek meg cikkei. Több filmben – A turné, Redl ezredes, Sorstalanság, Zsaruvér és csigavér 3. - A szerencse fia, Zsiguli – is kapott szerepeket.