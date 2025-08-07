Itt a vége: Felbontotta eljegyzését a magyar sztárpár

Nem sokan számítottak rá, de Liszkai Márk Instagramon egy megrendítően őszinte posztban tudatta: felbontották az eljegyzésüket menyasszonyával, Andirkó Zsófiával, és innentől külön utakon folytatják tovább. A népszerű influenszer, aki testépítéssel, életmódváltással és motivációs tartalmakkal vált ismertté a TikTokon és Instagramon, most a magánéletéről osztott meg fájdalmas, mégis megható részleteket követőivel.
„Ez a poszt most egy kicsit más, mint a többi” – kezdte sorait Márk, majd sorra idézte fel az elmúlt három év közös pillanatait, a nevetéseket, az egymásért hozott áldozatokat, és azt, amit sokan keresnek, de kevesen találnak meg: egy igazi, mély kapcsolatot. „Megéltük, milyen egy IGAZI kapcsolat, ahol a jó és rossz időszakokban is kézen fogva, együtt haladunk előre” – írta.
A fiatal pár az utóbbi időben kevesebb közös tartalommal jelentkezett, de senki sem sejtette, hogy a háttérben már megtörtént a szakítás. Most azonban kiderült: több mint egy hónapja nem alkotnak egy párt, a bejegyzéssel pedig hivatalosan is pontot tettek közös történetük végére. „Ki a hibás? Te? Én? Mindketten? Talán egyikünk sem” – fogalmazott Márk, aki szerint belátni, hogy valami már nem működik, és elengedni egymást – nem gyengeség, hanem bátorság.
A posztot követően elszabadultak az érzelmek a kommentmezőben: több száz hozzászólás érkezett, és szinte kivétel nélkül mindenki a méltósággal és szeretettel megírt sorokat dicsérte. Egy kommentelő így írt:
„Ennyire tiszteletteljes és szép fogalmazást már nagyon régen láttam, pláne különválásnál.” Egy másik követő pedig ezt írta: „Megszakad a szívem értetek. Egyszer, egy szép napon... Hátha... Kitartást és sok erőt kívánok mindkettőtöknek.”
A legmeghatóbb gesztus azonban kétségkívül az volt, hogy Márk volt menyasszonya is reagált a posztra – nem szavakkal, hanem szívecskékkel. Ezzel is jelezte: nincs harag, csak hála és szeretet maradt bennük egymás iránt.
Egy korszak lezárult, de a követők csak reménykedni tudnak: talán egyszer, egy másik időben, újra keresztezik egymás útját.
